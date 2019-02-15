Мы делаем ставку на классическую журналистику – Юрий Сугак

Об особенностях потребления новостийного контента и о том, как изменился за 21 год информационный бренд "Сьогодні", рассказал директор дирекции информационного вещания, главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак.

- Юрий, новый 2019 год информационный бренд "Сьогодні" встретил запоминающимися проектами: 5-6 января в эфире было много прямых включений из Стамбула, приуроченных вручению Томоса, затем эксклюзивы, в том числе и в соцсетях, с красной дорожки "Золотого Глобуса" и "Берлинале". Каких еще спецпроектов стоит ждать в ближайшем будущем?

- Да, спецвыпуски из Стамбула – наш масштабный проект, к которому мы начали готовиться еще в 2018-м. Нам было важно показать это историческое событие, которого ждала вся страна, на высоком уровне. Подготовительный этап был достаточно сложным, но в итоге мы нашли студию в Стамбуле, с прекрасным видом на Сутланахмет, из которой и делал прямые включения ведущий новостей "Сьогодні" Игорь Пупков. Каждые два часа наши журналисты Людмила Горбач и Егор Логинов включались и сообщали зрителям актуальные новости из резиденции Вселенского Патриарха на Фанаре, из патриаршего собора, записывали эксклюзивные комментарии. Руководитель проекта "Сьогодні. 19:00" дирекции информационного вещания Людмила Добровольская также работала в эти дни в Стамбуле. Она не просто организовала работу группы нон-стоп: в эти дни мы не только выдавали в эфир хронику событий, мы дали зрителям чувство включенности, личной причастности к знаковому событию.

Репортажи с красной дорожки "Золотого Глобуса" для зрителей и читателей "Сьогодні" обеспечивал известный блогер Дэн Кушнарев, с которым мы недавно начали работать. Дэн идеально соответствует современному тренду синергии медиа – он одновременно делает телерепортажи, эксклюзивные материалы для нашего сайта Сегодня.Lifestyle и еще выкладывает много закулисной информации в соцсетях уже как блогер, но представитель именно нашего информационного бренда.

Совсем скоро будем освещать 91-ю церемонию награждения лауреатов премии "Оскар", которая 24 февраля традиционно состоится в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию церемонии.

А съемочная группа "Сьогодні" (единственная из украинских СМИ, кстати), которую представит тот же Дэн со своим бессменным оператором Олесем Середицким, будет находиться на месте события и пристально следить за подготовкой к мероприятию, а также готовить эксклюзивные материалы с красной дорожки и самой церемонии. Все детали скоро в эфире "Сьогодні" на телеканале "Украина", а также на сайте Segodnya.ua.

В конце декабря мы выпустили специальный проект: выпуск газеты "Сегодня", посвященный 21-летию бренда. В нем много закулисной информации о том, кто и как готовит новости, статьи, репортажи для наших зрителей, читателей. В то же время этот выпуск легкий, предпраздничный – с рецептами от звезд, гороскопом, тестом "Кто ты в мире журналистики" и, конечно, календарем. Команда готовила этот спецвыпуск с огромным энтузиазмом и вдохновением. И читатели оценили этот порыв: мы получили много благодарных отзывов, просят не останавливаться (улыбается – ред.). Мы и не будем.

С командой "Сьогодні"

"Сьогодні" – бренд с историей и именем. У нас сохранилось огромное количество фотоархивных материалов, которые мы готовы показать украинцам, а может и не только. Поэтому начинаем большой спецпроект, детали которого я бы пока не хотел бы раскрывать, но удивим точно.

В ближайшем будущем, согласно нашей новой стратегии развития бренда "Сьогодні", планируем достаточно регулярно выходить в эфир, а точнее сразу в нескольких измерениях с нашими спецпроектами: ТВ, Интернет, соцсети, газета. Таким образом, сможем быть в эпицентре событий и сообщать зрителям и читателям все самое главное – именно этого от нас и ждет аудитория канала-лидера. Из планов, о которых можем рассказать: в ближайшее время появятся результаты нашего сотрудничества с "Радио "Свобода".

- Планируете ли спецпроекты к выборам Президента Украины?

- Во-первых, мы уже активно освещаем предвыборный процесс – на всех наших площадках стартовал проект "Украина выбирает президента": отслеживаем хронологию событий, все важные заявления, анализируем особенности нынешней президентской кампании. В программе "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" появилась рубрика "Украина контролирует президента" – журналисты проверяют факты и высказывания кандидатов за время кампании.

В сам день выборов у нас стартует масштабный спецпроект. Проект очень сложный и организационно, и технически. Мы, конечно, рискуем и ставим перед собой мега-задачи, но, думаю, что ради объединения украинцев стоит напрячься.

- Новости на канале "Украина" создаются по принципам журналистики фактов. Но в последнее время, благодаря развитию соцсетей, все большим спросом пользуется субъективное мнение и оценки. И традиционные СМИ вынуждены с этим трендом считаться. Меняются ли подходы в редакционной политике бренда "Сьогодні"?

- На этапе бурного развития канала "Украина" у нас был иностранный менеджмент, и руководитель канала Вальдемар Дзики приглашал большое количество международных консультантов, чтобы определить, как будет развиваться медиапространство в мире и Украине и где мы будем через 5-7 лет. О том, что спрос на субъективное мнение формируется и будет усиливаться, мы говорили уже тогда. И тогда же решили, что будем делать ставку именно на классическую журналистику фактов, поскольку в мире, где все сложнее получить проверенную, объективную информацию, она будет цениться все дороже.

Субъективное мнение могут себе позволить высказать все, а обеспечить аудиторию качественной информацией – только лидеры. Но, хотя мы и придерживаемся классических принципов, это не значит, что мы не замечаем трендов и никак на них не реагируем. Наши журналисты сами становятся активными блогерами, мы приглашаем в свою команду известных блогеров. Информационный бренд "Сьогодні" существует в разных измерениях и, конечно же, в редакционной политике мы учитываем потребности аудитории этих каналов. Они, действительно отличаются. Но при этом основные принципы нашей редакционной политики остаются неизменными – проверенная, актуальная, полезная информация.

- А вы и сейчас занимаетесь долгосрочным прогнозированием?

- Безусловно, мы пытаемся заглянуть в будущее медиа, но уже не настолько далеко, как делали это раньше. Раньше мы прогнозировали лет на семь вперед, и большинство прогнозов оправдались. Думаю, лидерство канала "Украина" – хорошее тому подтверждение. Сейчас, в лучшем случае, мы можем попытаться заглянуть на два-три года вперед. Если раньше идея заставляла двигаться технический прогресс, чтобы ее реализовать, то сейчас уже технологии все чаще меняют контент. В этом вопросе паритет, наверное, 50 на 50, или, может быть, еще больше в пользу технологий.

Например, в Японии сейчас запускают качество изображения 8К, это в 17-18 раз круче нашего НD. Они снимают мегакрасочные шоу, например, карнавал в Бразилии или спортивные соревнования. А параллельно в Японии производят телевизоры, которые передадут 8К, за два года прогнозируя минимум 2 млн абонентов.

Да, для нас это пока звучит фантастично, но наш позитив в гибкости и развитости: на следующий технологический уровень мы готовы перейти быстрее, чем японцы и все остальные. Пока они опробуют, мы способны перескакивать к новым технологиям через несколько ступенек, например, с изображения 4К сразу к 8К.

- Вы недавно вернулись из Японии. Почерпнули ли вы что-то конкретное, что можно сразу применить на канале?

- Японцы – лидеры технологий. Но – не лидеры контента, он своеобразный и сильно отличается от привычного нам. Поэтому все, что можно почерпнуть, – это технологии и решения. У них, например, самая развитая система прогноза погоды и оповещения. Они в год переживают в среднем 1000 подземных толчков, и телевидение завязано с соответствующими службами, сразу дает рассылку информации…

Технологиями нам, конечно, с ними трудно соревноваться, но они с интересом узнавали о наших программах и шоу. Увы, о нас в творческом плане в мире мало что знают, и в этом проблема Украины. Для нас актуально не только перенимать чужой опыт, но и делиться успехами. Мы пришли к необходимости иметь международного продюсера – такой человек у нас появится в самое ближайшее время.

- Какой будет его основная задача?

- Этот продюсер будет системно курировать обмен контентом, информационными решениями, студиями, включениям. И пока все отечественные каналы заметно подсократили количество зарубежных корпунктов и какое-либо пребывание за рубежом, то канал "Украина", наоборот, делает на это ставку. У нас работают три бюро – в Брюсселе, Вашингтоне и Москве. Но корреспонденты не закреплены пожизненно за бюро. У нас происходит ротация корреспондентов: в зарубежные корпункты они ездят по очереди. За несколько лет такого подхода мы получили потрясающий результат: пул наиболее эффективных журналистов определился сам собой, но при этом весь ньюсрум выучил языки, у них был стимул и возможности для развития, они получили шанс проявить себя.

Главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак

- Количество корпунктов планируете расширять?

- Не всегда обязательно создавать дополнительно классический формат корпунктов. Нужно идти от акций, событийности, ивентов, перемещаясь в другое пространство на какой-то период времени – на несколько часов, дней, полгода, если того потребует задача и формат. Границ нет, и в этом другом мире нам нужно многое переосмыслить и по-другому воспринимать себя: как часть большой истории, большого мира.

Базовыми городами для нас остаются Брюссель, Вашингтон, Москва. Но корреспонденты не сидят на одном месте, перемещаются то ли по Европе, то ли по США – готовят сюжеты из разных штатов.

Или вот еще пример: перед Чемпионатом мира по футболу наш корреспондент объездила все города России, которые его принимали. Показала, как идет подготовка, блеск и нищету... Показали, как есть…

- Кстати, а как сейчас нашим журналистам работается в России?

- Есть сложности, конечно. Я думаю, что все корреспонденты, которые там работают, находятся под определенным надзором. Но нам все равно важно, чтобы наши зрители получали объективную информацию. Есть темы, которые требуют освещения: к сожалению, там много наших политзаключенных, и необходимо поддерживать внимание медиа к ним. Когда Людмила Денисова поехала по политзаключенным, никого из журналистов рядом не оказалось – только мы были готовы оперативно сесть в самолет, сопроводить ее и максимально все осветить. Это к тому, нужен ли нам корпункт в России. И потом наш эксклюзив брали другие телеканалы, распространяя объективную информацию миллионам сограждан.

- Почти два года назад информационные ресурсы группы объединились под брендом "Сьогодні". Достигли ли вы уже желаемого уровня синергии?

- Самому бренду "Сьогодні" 16 декабря исполнился 21 год. Есть большая история и большие возможности. Ежедневно с брендом соприкасаются 7,5 млн человек, в месяц – 26-27 млн. Это 68% населения, если мы берем за основу цифру в 42 млн. Но мы хотим сделать больше, заявить о себе более масштабно. И наша новая стратегия должна решить именно эту задачу. Понятно, что сейчас все медиа-группы заняты схожими задачами. Но наше преимущество в том, что мы имеем группу региональных каналов, у нас есть лучшая в стране газета, которой нет ни у кого. Наш сайт на лидерских позициях среди новостных платформ. На ТВ мы по 18+ во всех проектах достаточно сильно опережаем конкурентов.

В новом году мы хотим усилить свое присутствие во всех возможных социальных сетях, ищем интересные форматы, контент. Дискуссия о том, как должно вести себя ТВ в интернете – дублировать или жить отдельной жизнью, продолжается во все мире. Кто-то находит собственные решения, но все они пока временные, переходные. Историй очень много – все в поиске, и мы не исключение.

Как соединить региональные каналы, чтобы все редакции, которые находятся в разных местах, работали как единое целое? Мы уже сделали первые успешные шаги: хотя персонала, работающего в новостях, у нас в разы меньше по сравнению с конкурентами, мы можем быть гораздо более эффективными за счет конвергенции. Например, если на съемки едет региональный канал, – зачем нам направлять кого-то еще? С корреспондентом газеты может поехать наш оператор. Конфигурации могут быть самые разные. Другое дело, что нужно войти в некую систему для работы с максимальным эффектом. Вопрос не в количестве – много или мало сотрудников – а в том, чтобы хватало ресурса для выполнения всех задач. Для конвергенции первая половина года будет очень важна: мы собираем вместе руководителей региональных каналов, чтобы всем донести цели и задачи.

- В связи с новой стратегией как меняются требования к сотрудникам – журналистам, редакторам? В каких кадрах ощущаете дефицит, какие направления планируете усилить?

- Проблема в технических и творческих кадрах на рынке действительно есть. И мы свои кадры обучаем самостоятельно. Разработана система внутренних тренингов, и результаты обучения можно сразу опробовать на практике на наших площадках.

В KPI всех руководителей в новостях есть обязательный пункт: ездить по миру и учиться, перенимать опыт. Мы должны себя сравнивать, иногда даже полезно сказать себе: "Вау, да мы не хуже, мы тоже это делаем!". Хочу, чтобы люди выходили за свои рамки, потому что офисная рутина затягивает и ограничивает. Я сам объездил десятки каналов (совсем недавно вернулся из Казахстана), и хочу, чтобы и коллеги поучились. Так что я и предлагаю, и даже требую ехать на обучение за рубеж (улыбается). В планах руководителей проектов посетить Deutche Welle. Исполнительный директор и режиссер только вернулись из Финляндии: посетили выставку виртуальных ньюсрумов. Они побывали на местном канале ULE и приехали потрясенные: финны нашли интересные связки между интернетом и телеконтентом на примере хоккейных трансляций.

Когда ты видишь это все, уже не можешь работать по-старому, стремишься менять подходы даже в мелочах. Это здорово! Еще один пункт стратегии, четко прописанный для руководителей, – внедрять новые технологии.

- И стратегия не предусматривает приглашение экспатов, поиска сотрудников в других медиагруппах? Ставка исключительно на своих?

- Да. В плане карьерного роста и расширения возможностей – сотрудники могут развиваться внутри группы, нет смысла приглашать извне.

Когда-то давно мы были достаточно закрытой компанией, и каждый новый человек воспринимался настороженно. А потом была другая модель – в один день открылись все двери, и количество иностранцев зашкаливало. От одной крайности – в другую (улыбается). Сейчас мы соблюдаем баланс: пусть лучше наши учатся и возвращаются к нам. Яркий пример – специалист Wizz-Art поучился в Канаде, мы купили специальную технологию современной 3D графики, и в новом году она будет во всех выпусках новостей. Мы год готовились к этому шагу и ожидаем, что он повысит рейтинги новостей.

В работе с кадрами для руководителя главное – найти сторонника, который бы понял идею, но при этом привнес свое видение или даже сделал по-своему, обеспечил результат.

- А какова роль образовательного проекта "Медиа Мастерская" в этом всем?

- "Медиа Мастерская" – это обучение сотрудников внутри группы, это подпитка извне – два раза в год мы проводим конкурсный отбор в медиашколу, оставляя лучших выпускников у себя, и это внешняя программа работы со спикерами по основам ораторского искусства, работе перед камерой, общению со СМИ и т.п.

Интересная тенденция – потребность учиться, развиваться и пробовать даже у очень успешных людей выросла. Теперь программу по спикерам мы выделяем в отдельный проект: имея "хозяина процесса", мы сможем сделать больше. Ряд проектов, таких как "Сила голоса", где мы помогаем топ-менеджерам постичь премудрости общения с журналистами в прямом эфире, например, успешно работает. Я рад, что имею к нему отношение.

Еще одна наша мечта – в рамках "Медиа Мастерской" создать медиахаб, чтобы к нам на площадку для обсуждений, дискуссий, обмена опытом в формате клуба приходили не только индустриальные спикеры.

- Но кто-то из выпускников вашей медиашколы все же переходит к конкурентам…

- Да, и мы спокойно это воспринимаем. Это наш вклад в рынок. Бесплатный формат работы школы – принципиальный подход. Не потому что нам деньги не нужны, просто так честнее. Мы же проводим жесткий конкурс, вкладываем в тех, в кого мы верим и за кого нам потом не стыдно.