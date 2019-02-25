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Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

В Мадриде определится финалист Кубка Испании

понедельник, 25 февраля 2019, 19:47
В Мадриде определится финалист Кубка Испании Фото: EPA/UPG

27 февраля в Мадриде местный "Реал" проведет ответный матч полуфинала Кубка Испании с каталонской "Барселоной". Встреча команд пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Интересно, что последний раз "королевский" клуб выигрывал Кубок Испании в 2014 году. Действующим же обладателем трофея является каталонская "Барселона".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В четырех последних встречах "Реала" и "Барселоны" были зафиксированы две ничьи и две победы каталонского клуба. При этом в последних пяти "классико" в Мадриде "Барселона" добыла четыре победы.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА

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