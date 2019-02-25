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Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций

понедельник, 25 февраля 2019, 16:57

27 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором сыграют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Начало матча - в 22.00.

В эфире украинского телевидения встречи Кубка Испании не транслируются. В России показ встречи запланирован на телеканале "Матч ТВ".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Это будет 274-й матч между грандами испанского футбола во всех турнирах. В рамках Кубка Испании это 35-я встреча команд. Каталонцы имеют в своем активе 113 побед, что на 14 больше, чем у "сливочных". Еще 61 матч завершился ничейным результатом.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" обыграла "Севилью" в матче чемпионата Испании.

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