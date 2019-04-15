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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Порту - Ливерпуль: расписание трансляций

понедельник, 15 апреля 2019, 14:00

17 апреля в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов встретятся португальский "Порту" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Порту на стадионе "Драгау".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Ливерпуль".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча между португальским и английским клубами запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

ПОРТУ - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Порту" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" шокировал "Баварию" в Лиге чемпионов.

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