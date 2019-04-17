Где смотреть онлайн Наполи - Арсенал: расписание трансляций

18 апреля в Неаполе состоится ответный матч четвертьфинала Лиги Европы, в котором "Наполи" на домашней арене будет принимать лондонский "Арсенал". В первой игре англичане были сильнее соперника - 2:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Арсенал".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния итальянского и английского клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Интересно, что это четвертое очное противостояние коллективов. Все прошлые разы игры завершались исключительно со счетом 2:0 - дважды побеждал "Арсенал" и одна виктория у "Наполи".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.