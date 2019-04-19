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Беринчик - Аракава: онлайн трансляция чемпионского боя

Беринчик проведет защиту чемпионского титула в поединке с японским боксером

пятница, 19 апреля 2019, 13:05
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Беринчик проведет защиту чемпионского титула в поединке с японским боксером

В субботу вечером 20 апреля в киевском "Дворце спорта" состоится чемпионский бой между украинским боксером Денисом Беринчиком (10-0, 7 КО) и опытным японцем Нихито Аракавой (32-6-2, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".

"Апостроф" проведет видеотрансляцию боя Беринчик - Аракава.

На кону в этом поединке будет стоять чемпионский пояс в легком весе по версии WBO International, который принадлежит 30-летнему Беринчику.

Свой последний бой украинский чемпион провел в конце прошлого года против филиппинца Росеки Кристобаля. Беринчик победил соперника техническим нокаутом в седьмом раунде. 37-летний Аракава в последний раз выходил в ринг в январе. Тогда он победил таиландского боксера Тоэдсака Синана.

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