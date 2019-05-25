Барселона - Валенсия: онлайн трансляция

25 мая в финальном матче Кубка Испании сыграют "Барселона" и "Валенсия". Поединок состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия".

Начало матча в 22:00.

Фаворитом поединке по версии букмекеров является каталонский клуб. На победу "Барселоны" предлагается коэффициент 1,57. Ничейный исход в основное время оценивается коэффициентом 4,20. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 5,25.

Главный арбитр - Альберто Ундиано Мальенко.

Из-за травм матч пропустят голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, а также нападающий Луис Суарес.

Лидер каталонцев Лионель Месси может войти в топ-5 лучших бомбардиров Кубка Испании, если забьет два гола. В данный момент аргентинец занимает шестое место в истории турнира, забив 50 голов.

"Барселона" ранее 30 раз выигрывала Кубок Испании, что является национальным рекордом. "Валенсия" семь раз являлась обладателем трофея.