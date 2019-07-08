Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

В финальном матче Кубка Америки сборная Бразилии обыграла команду Перу. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Бразилия - Перу.

Бразилия - Перу - 3:1 (2:1)

Голы: Эвертон (15), Жезус (45+3) - Герреро (44, с пенальти)

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо (Эдер Милитао, 77), Артур, Фирмино (Ришарлисон, 75), Эвертон, Габриэл Жезус.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун (Руидиас, 78), Куэва, Каррильо (Поло, 86), Тапия (Гонсалес, 82), Герреро.

Удаление: Габриэл Жезус (70).

В полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии оказалась сильнее Аргентины (2:0), а команда Перу разгромила предыдущего победителя турнира - Чили (3:0).

Между собой сборные Бразилии и Перу сыграли в общей сложности 52 матча. Подавляющее преимущество в личных встречах удерживают бразильцы - на их счету 36 побед, при 10 ничьих. Перуанцы смогли выиграть только 6 матчей.

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Статистика матча: удары 12-7, в створ 3-2, владение мячом 54%-46%, угловые 3-4, фолы 25-21.

Матч завершен! Бразилия обыграла Перу и стала победителем Кубка Америки! Девятый титул в истории бразильской сборной!

90+5 - Замена у Бразилии. Аллан вместо Эвертона.

Пять минут компенсировал арбитр во втором тайме.

90+1 - Ришарлисон получил желтую карточку за празднование гола со снятой футболкой.

90 - ГОООООООООООООООООООООЛ! Ришарлисон реализовал пенальти! 3-1! Бразилия почти чемпион!

89 - Решил посмотреть повтор арбитр, но свое решение о пенальти не изменил!

87 - Пенальти в ворота Перу! Эвертон в блестящем стиле ворвался в штрафную и был сбит!

86 - Замена у Перу! Поло вышел на поле вместо Каррильо.

84 - Адвинкула сорвал контратаку Бразилии, сфолив на Эвертоне, и получил желтую карточку.

82 - Замена у Перу! Гонсалес вместо Тапия.

81 - Тапия в борьбе за мяч ударил по лицу бразильца, но арбитр не стал наказывать нарушителя.

78 - Замена у Перу! Рудиас вместо Йотуна.

77 - Еще одна замена у Бразилии! Милитао сменил Коутиньо.

75 - Замена у Бразилии! Ришарлисон вместо Фирмино.

74 - Момент! Флорес пробил из-за пределов штрафной - рядом со штангой!

72 - Опасно! Трауко мощно пробил с 12 метров с острого угла - Алиссон отбил мяч!

70 - Удаление! Жезус совершил фол на чужой половину поля, получил желтую карточку, которая стала для него второй! Бразилия остается вдесятером!

68 - Самбрано грубо сбил Жезуса на фланге и получил желтую карточку.

66 - Стандарт заработали перуанцы на фланге. Йотун навесил в штрафную, но защитники выбили мяч.

64 - Куэва здорово обыграл двух соперников, но ворвавшись в штрафную, отдал неточную передачу.

61 - Коутиньо ушел от двух соперников и попытался ворваться в штрафную, но наткнулся на еще одного защитника и потерял мяч.

59 - Эвертон нашел Коутиньо на линии штрафной, последовал удар, но защитник успел подставить ногу.

57 - Опасно! Сандро навесил с фланга, Фирмино пробил головой - рядом со штангой!

54 - Фирмино получил пас в штрафной, но с 9 метров пробил мимо ворот!

53 - Последовал навес в штрафную, но Каррильо в борьбе за мяч совершил фол в атаке.

52 - Тьяго Силва сфолил в центре поля и получил желтую карточку.

51 - Моментище! Коутиньо получил мяч в штрафной и с 14 метров пробил на "девяткой"!

49 - Тапия фолом сорвал прорыв Коутиньо и получил желтую карточку.

47 - Коутиньо навесил с углового - защитники выбили мяч, который оказался у Тьяго Силвы. Последовал удар с 25 метров, но мяч не долетел до ворот, застряв в ногах защитников.

46 - Начался второй тайм!

Статистика первого тайма: удары 4-4, в створ 2-1, владение мячом 61%-39%, угловые 0-1, фолы 13-7.

Первый тайм завершен! Бразилия обыгрывает Перу со счетом 2:1.

45+3 - ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Фирмино в подкате отобрал мяч в центре поля, Артур нашел в штрафной Жезуса, который точно пробил в дальний угол! 2-1!

45 - Три минуты компенсировал арбитр в 1-м тайме.

44 - ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Герреро четко переиграл Алиссона! 1-1! Это первый пропущенный гол сборной Бразилии на Кубке Америки-2019!

44 - Все-таки пенальти!

43 - Затягивается исполнение 11-метрового удара. Арбитр решил посмотреть повтор.

41 - Пенальти в ворота Бразилии! Куэва ворвался в штрафную и прострелил в центр и мяч попал в руку лежащего на газоне Тьяго Силвы.

39 - Сандро в борьбе за мяч рукой ударил по лицу Самбрано в своей штрафной, но арбитр не зафиксировал фол и не стал смотреть повтор.

36 - Момент! Сандро навесил с фланга, Фирмино выиграл верховую дуэль, но с пяти метров пробил над перекладиной!

35 - Алвес пошел в дриблинг и упал в единоборстве с защитником перед штрафной, но арбитр не зафиксировал нарушения.

31 - Жезус в борьбе за мяч врезался в перуанца и получил желтую карточку.

30 - Бразильцы заработали стандарт на фланге. Алвес выполнил подачу в штрафную, но защитники выбили мяч.

27 - Опасно! Герреро пробил головой после навеса с углового, но немного неточно.

26 - Последовал длинный заброс на Жезуса за спины защитников, но форвард оказался в офсайде.

23 - Моментище! Фирмино прорвался по флангу и прострелил в центр штрафной, где первым на мяче оказался Коутиньо и внешней стороной стопы пробил рядом со штангой!

19 - Коутиньо пытался прорваться к воротам перуанцев, но совершил фол в атаке.

15 - ГООООООООООООООООООООООЛ! Жезус на фланге обыграл двух соперников, навесил в штрафную и Эвертон ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку! 1-0!

11 - Йотун сбил Жезуса в центре поля и получил устное предупреждение от арбитра.

9 - Маркиньос выполнил заброс на фланг Алвесу, который открывался в перспективной позиции, но передача оказалась неточной.

6 - Тапия мощно пробил издали - мимо ворот.

4 - Коутиньо сыграл рукой возле своей штрафной. Куэва пробил со стандарта - неточно.

1 - Матч начался!

Игроки сборной Перу вышли на разминку.

Перуанские болельщики верят в команду, хотя она и не является фаворитом.

Стартовый состав сборной Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун, Куэва, Каррильо, Тапия, Герреро.

Футболисты сборной Перу прибыли на стадион.

Сборная Бразилии является восьмикратным победителем Кубка Америки и это третий результат в истории. Чаще турнир выигрывали только Уругвай (15) и Аргентина (14). Перу дважды выигрывал турнир, но в последний раз это произошло в далеком 1975 году.

Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо, Артур, Фирмино, Эвертон, Габриэл Жезус.