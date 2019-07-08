Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

В финальном матче Кубка Америки сборная Бразилии обыграла команду Перу. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана".
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Бразилия - Перу.
Бразилия - Перу - 3:1 (2:1)
Голы: Эвертон (15), Жезус (45+3) - Герреро (44, с пенальти)
Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо (Эдер Милитао, 77), Артур, Фирмино (Ришарлисон, 75), Эвертон, Габриэл Жезус.
Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун (Руидиас, 78), Куэва, Каррильо (Поло, 86), Тапия (Гонсалес, 82), Герреро.
Удаление: Габриэл Жезус (70).
В полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии оказалась сильнее Аргентины (2:0), а команда Перу разгромила предыдущего победителя турнира - Чили (3:0).
Между собой сборные Бразилии и Перу сыграли в общей сложности 52 матча. Подавляющее преимущество в личных встречах удерживают бразильцы - на их счету 36 побед, при 10 ничьих. Перуанцы смогли выиграть только 6 матчей.
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Статистика матча: удары 12-7, в створ 3-2, владение мячом 54%-46%, угловые 3-4, фолы 25-21.
Матч завершен! Бразилия обыграла Перу и стала победителем Кубка Америки! Девятый титул в истории бразильской сборной!
90+5 - Замена у Бразилии. Аллан вместо Эвертона.
Пять минут компенсировал арбитр во втором тайме.
90+1 - Ришарлисон получил желтую карточку за празднование гола со снятой футболкой.
90 - ГОООООООООООООООООООООЛ! Ришарлисон реализовал пенальти! 3-1! Бразилия почти чемпион!
89 - Решил посмотреть повтор арбитр, но свое решение о пенальти не изменил!
87 - Пенальти в ворота Перу! Эвертон в блестящем стиле ворвался в штрафную и был сбит!
86 - Замена у Перу! Поло вышел на поле вместо Каррильо.
84 - Адвинкула сорвал контратаку Бразилии, сфолив на Эвертоне, и получил желтую карточку.
82 - Замена у Перу! Гонсалес вместо Тапия.
81 - Тапия в борьбе за мяч ударил по лицу бразильца, но арбитр не стал наказывать нарушителя.
78 - Замена у Перу! Рудиас вместо Йотуна.
77 - Еще одна замена у Бразилии! Милитао сменил Коутиньо.
75 - Замена у Бразилии! Ришарлисон вместо Фирмино.
74 - Момент! Флорес пробил из-за пределов штрафной - рядом со штангой!
72 - Опасно! Трауко мощно пробил с 12 метров с острого угла - Алиссон отбил мяч!
70 - Удаление! Жезус совершил фол на чужой половину поля, получил желтую карточку, которая стала для него второй! Бразилия остается вдесятером!
68 - Самбрано грубо сбил Жезуса на фланге и получил желтую карточку.
66 - Стандарт заработали перуанцы на фланге. Йотун навесил в штрафную, но защитники выбили мяч.
64 - Куэва здорово обыграл двух соперников, но ворвавшись в штрафную, отдал неточную передачу.
61 - Коутиньо ушел от двух соперников и попытался ворваться в штрафную, но наткнулся на еще одного защитника и потерял мяч.
59 - Эвертон нашел Коутиньо на линии штрафной, последовал удар, но защитник успел подставить ногу.
57 - Опасно! Сандро навесил с фланга, Фирмино пробил головой - рядом со штангой!
54 - Фирмино получил пас в штрафной, но с 9 метров пробил мимо ворот!
53 - Последовал навес в штрафную, но Каррильо в борьбе за мяч совершил фол в атаке.
52 - Тьяго Силва сфолил в центре поля и получил желтую карточку.
51 - Моментище! Коутиньо получил мяч в штрафной и с 14 метров пробил на "девяткой"!
49 - Тапия фолом сорвал прорыв Коутиньо и получил желтую карточку.
47 - Коутиньо навесил с углового - защитники выбили мяч, который оказался у Тьяго Силвы. Последовал удар с 25 метров, но мяч не долетел до ворот, застряв в ногах защитников.
46 - Начался второй тайм!
Статистика первого тайма: удары 4-4, в створ 2-1, владение мячом 61%-39%, угловые 0-1, фолы 13-7.
Первый тайм завершен! Бразилия обыгрывает Перу со счетом 2:1.
45+3 - ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Фирмино в подкате отобрал мяч в центре поля, Артур нашел в штрафной Жезуса, который точно пробил в дальний угол! 2-1!
45 - Три минуты компенсировал арбитр в 1-м тайме.
44 - ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Герреро четко переиграл Алиссона! 1-1! Это первый пропущенный гол сборной Бразилии на Кубке Америки-2019!
44 - Все-таки пенальти!
43 - Затягивается исполнение 11-метрового удара. Арбитр решил посмотреть повтор.
41 - Пенальти в ворота Бразилии! Куэва ворвался в штрафную и прострелил в центр и мяч попал в руку лежащего на газоне Тьяго Силвы.
39 - Сандро в борьбе за мяч рукой ударил по лицу Самбрано в своей штрафной, но арбитр не зафиксировал фол и не стал смотреть повтор.
36 - Момент! Сандро навесил с фланга, Фирмино выиграл верховую дуэль, но с пяти метров пробил над перекладиной!
35 - Алвес пошел в дриблинг и упал в единоборстве с защитником перед штрафной, но арбитр не зафиксировал нарушения.
31 - Жезус в борьбе за мяч врезался в перуанца и получил желтую карточку.
30 - Бразильцы заработали стандарт на фланге. Алвес выполнил подачу в штрафную, но защитники выбили мяч.
27 - Опасно! Герреро пробил головой после навеса с углового, но немного неточно.
26 - Последовал длинный заброс на Жезуса за спины защитников, но форвард оказался в офсайде.
23 - Моментище! Фирмино прорвался по флангу и прострелил в центр штрафной, где первым на мяче оказался Коутиньо и внешней стороной стопы пробил рядом со штангой!
19 - Коутиньо пытался прорваться к воротам перуанцев, но совершил фол в атаке.
15 - ГООООООООООООООООООООООЛ! Жезус на фланге обыграл двух соперников, навесил в штрафную и Эвертон ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку! 1-0!
11 - Йотун сбил Жезуса в центре поля и получил устное предупреждение от арбитра.
9 - Маркиньос выполнил заброс на фланг Алвесу, который открывался в перспективной позиции, но передача оказалась неточной.
6 - Тапия мощно пробил издали - мимо ворот.
4 - Коутиньо сыграл рукой возле своей штрафной. Куэва пробил со стандарта - неточно.
1 - Матч начался!
Игроки сборной Перу вышли на разминку.
Перуанские болельщики верят в команду, хотя она и не является фаворитом.
Стартовый состав сборной Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун, Куэва, Каррильо, Тапия, Герреро.
Футболисты сборной Перу прибыли на стадион.
Сборная Бразилии является восьмикратным победителем Кубка Америки и это третий результат в истории. Чаще турнир выигрывали только Уругвай (15) и Аргентина (14). Перу дважды выигрывал турнир, но в последний раз это произошло в далеком 1975 году.
Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо, Артур, Фирмино, Эвертон, Габриэл Жезус.