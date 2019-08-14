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АЗ Алкмар - Мариуполь: онлайн трансляция

Нидерландский и украинский клубы поспорят за выход в плей-офф раунд Лиги Европы

среда, 14 августа 2019, 12:38
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Нидерландский и украинский клубы поспорят за выход в плей-офф раунд Лиги Европы

В четверг, 15 августа, на стадионе "Карл Джинс" в Гааге состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "АЗ Алкмар" и "Мариуполем".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "АЗ Алкмар" - "Мариуполь".

Начало встречи в 21:30.

Обслужит матч польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Помогать ему будут судьи на линиях Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр - Даниэль Стефански.

АЗ АЛКМАР - МАРИУПОЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче между командами в Одессе была зафиксирована ничья - 0:0. В следующем раунде победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия). Первый матч между этими командами, который проходил в Брюсселе, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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