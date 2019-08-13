АЗ Алкмар - Мариуполь: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 15 августа, в ответном матче 3-го квалификационного турнира Лиги Европы встретятся голландский "АЗ Алкмар" и украинский "Мариуполь". Встреча пройдет в Гааге на стадионе "Карл Джинс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "АЗ Алкмар" - "Мариуполь".

Начало встречи в 21:30.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является голландский клуб. На победу "АЗ Алкмар" предлагается коэффициент 1,2. Ничья в матче оценивается коэффициентом 6,75. На успех "Мариуполя" можно поставить с коэффициентом 14,5.

АЗ АЛКМАР - МАРИУПОЛЬ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом в борьбе за выход в плей-офф раунд также является клуб из Нидерландов. На проход "АЗ Алкмар" принимаются ставки с коэффициентом 1,15. Проход "Мариуполя" оценивается коэффициентом 5,55.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у соперника "Мариуполя" по Лиге Европы возникли чудовищные проблемы.