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Десна - Шахтер: онлайн трансляция

В матче чемпионата Украины встретятся лидеры

воскресенье, 22 сентября 2019, 09:48
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В матче чемпионата Украины встретятся лидеры

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч лидеров чемпионата Украины - в рамках 8-го тура встретятся черниговская "Десна" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Десна" - "Шахтер".

Начало встречи - в 14:00.

Для команд это будет 5-я очная встреча. Все предыдущие матчи неизменно завершались победами "горняков".

Фаворитом предстоящей встречи прогнозируемо является действующий чемпион. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,25. Котировка на ничью - 6,00. Победа "Десны" оценивается коэффициентом 12,25.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" уверенно занимает 1-е место, набрав 21 очко. "Десна" расположилась на 2-м месте, имея в активе 14 очков.

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