Мариуполь - Шахтер: онлайн трансляция

В воскресенье, 1 декабря, в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу встретятся "Мариуполь" и донецкий "Шахтер". Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе "Ильичевец".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Шахтер".

Начало встречи - в 14:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

16-й тур

МАРИУПОЛЬ - ШАХТЕР Донецк

Безоговорочным фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является действующий чемпион страны. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1,19. Ничья оценивается котировкой в 6,90. На выигрыш "Мариуполя" можно поставить с коэффициентом 15,00.

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой "горняков" со счетом 5:1.

Всего между собой "Шахтер" и "Мариуполь" провели 48 матчей. Донецкая команда выиграла 45 матчей при 3 ничьих. "Мариуполь" ни разу в своей истории не обыгрывал "горняков".