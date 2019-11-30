Где смотреть онлайн Мариуполь - Шахтер: расписание трансляций

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Шахтером". Встреча пройдет в Мариуполе на стадионе "Ильичевец".

Начало матча - в 14:00.

Прямая трансляция противостояния между мариупольским и донецким коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

После 15 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 43 очка из 45 возможных. "Мариуполь" занимает 8-е место, имея в активе 17 очков.

В матче первого круга "Шахтер" разгромил "Мариуполь" дома со счетом 5:1. Победу чемпиону принесли дубль Тете и голы Мораеса, Тайсона и Антонио. У хозяев забитым мячом отметился Вакула.

Ранее "Апостроф" рассказывал, как "Шахтеру" попасть в плей-офф Лиги чемпионов.