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Лацио - Ювентус: онлайн трансляция

Столичный клуб будет принимать чемпиона страны в матче чемпионата Италии

суббота, 7 декабря 2019, 02:05
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Столичный клуб будет принимать чемпиона страны в матче чемпионата Италии

В субботу, 7 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Ювентусом". Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" - "Ювентус".

Начало встречи - в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

15-й тур

ЛАЦИО Рим - ЮВЕНТУС Турин

Фаворитом поединка по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 2,34. Ничья оценивается котировкой в 3,55. На успех "Лацио" можно поставить с коэффициентом 2,91.

После 14 туров "Ювентус" занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 36 очков. "Лацио" располагается на 3-м месте, имея в активе на 6 очков меньше. Лидирует "Интер", набравший 37 очков.

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