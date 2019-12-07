Лацио - Ювентус: онлайн трансляция

В субботу, 7 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Ювентусом". Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" - "Ювентус".

Начало встречи - в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

15-й тур

ЛАЦИО Рим - ЮВЕНТУС Турин

Фаворитом поединка по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 2,34. Ничья оценивается котировкой в 3,55. На успех "Лацио" можно поставить с коэффициентом 2,91.

После 14 туров "Ювентус" занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 36 очков. "Лацио" располагается на 3-м месте, имея в активе на 6 очков меньше. Лидирует "Интер", набравший 37 очков.