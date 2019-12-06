Где смотреть онлайн Лацио - Ювентус: расписание трансляций

В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Ювентусом". Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико". Смотрите прямую трансляцию игры "Лацио" - "Ювентус" на "Апострофе".

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между римским и туринским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч ТВ".

После 14 туров "Ювентус" занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 36 очков. "Лацио" располагается на 3-м месте, имея в активе на 6 очков меньше.

В минувшем сезоне оба очных матча между командами выиграл "Ювентус" - 2:0 дома и 2:1 в гостях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" продлил победную серию в Лиге чемпионов.