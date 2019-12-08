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Аякс - Валенсия: онлайн трансляция

Голландский и испанский клубы сойдутся в битве за выход в плей-офф Лиги чемпионов

понедельник, 9 декабря 2019, 15:05
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Голландский и испанский клубы сойдутся в битве за выход в плей-офф Лиги чемпионов

10 декабря в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют голландский "Аякс" и испанская "Валенсия". Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Валенсия".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Н. 6-й тур

АЯКС Нидерланды - ВАЛЕНСИЯ Испания

АЯКС - ВАЛЕНСИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Аякс" разгромил "Валенсию" на выезде со счетом 3:0. После пяти туров "Аякс" лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 10 очков. "Валенсия" занимает второе место, имея в активе восемь очков. Для выхода в плей-офф команды может устроить ничья, если в параллельном матче "Челси" проиграет "Лиллю". В случае успеха англичан, "Аяксу" будет достаточно сыграть вничью, а вот "Валенсии" нужно будет обязательно побеждать.

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