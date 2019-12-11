Атлетико - Локомотив: онлайн трансляция

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанский "Атлетико" встретится с российским "Локомотивом". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Локомотив".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа D. 6-й тур

АТЛЕТИКО Испания - ЛОКОМОТИВ Россия

АТЛЕТИКО - ЛОКОМОТИВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Атлетико" обыграл "Локомотив" в Москве со счетом 2:0. После пяти туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков. Для гарантированного выхода в плей-офф испанскому клубу необходимо побеждать. "Локомотив" с тремя очками занимает 4-е место в группе. Россияне потеряли все шансы продолжить борьбу в еврокубках весной.