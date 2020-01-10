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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: онлайн трансляция

Финалисты прошлогодней Лиги чемпионов встретятся в матче английского чемпионата

пятница, 10 января 2020, 16:23
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Финалисты прошлогодней Лиги чемпионов встретятся в матче английского чемпионата

В субботу, 11 января, в матче 22-го тура чемпионата Англии встретятся лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль".

Начало матча - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

22-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ

Безоговорочным фаворитом матча по мнению букмекеров являются гости. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничья оценивается котировкой в 4,10. На успех "Тоттенхэм Хотспур" предлагается коэффициент 4,60.

В матче первого круга "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле со счетом 2:1.

Напомним, команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда победу со счетом 2:0 тоже одержал "Ливерпуль".

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