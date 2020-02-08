Далакян - Перес: онлайн трансляция чемпионского боя

8 декабря состоится чемпионский бой в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между украинским боксером Артемом Далакяном и венесуэльцем Хосбером Пересом. Поединок состоится в Киеве в КВЦ "Парковый".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Далакян - Перес.

Начало поединка ориентировочно в 21:00 по киевскому времени.

БОКС

Наилегчайший вес

Артем ДАЛАКЯН (Украина) - Хосбер ПЕРЕС (Венесуэла)

Украинский боксер будет в пятый раз защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

За свою карьеру 32-летний Далакян провел 19 боев на профессиональном ринге и одержал 19 побед (14 - нокаутом).

24-летний Перес выйдет в ринг в 20-й раз. На его счету 17 побед (2 нокаута) и два поражения.