Вражда ради мира - это все равно, что секс ради невинности

Война - крайняя степень конфронтации. Сегодня между полами, а точнее, между гендерами, идет именно война - не на жизнь, а на смерть. К сожалению, в ней не считают убитых. Почему доброта является ключом к решению патовым конфликтных ситуаций - "Апострофу" рассказал писатель Любко Дереш.



Одной из последних вспышек гендерного противостояния стала новая рекламная кампания, созданная российским отделением "Reebok", при участии известной блогерши и писательницы Залины Маршенкуловой, которая стала автором ее ключевых месседжей. Компрометирующие тексты кампании #нивкакиерамки вроде "пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо" довольно быстро были признаны запрещенным приемом. Представительство бренда попыталось скрыть часть постов, а через несколько дней представитель "Reebok" и вовсе заявил о том, что реклама не была утверждена руководством, поскольку "не соответствует ценностям компании". Тем не менее, неоднозначные лозунги спровоцировали лавину "боев за правду" как со стороны противников подобного радикализма, так и внутри самого женского общества, на которое, собственно, ориентировались маркетологи.

К сожалению, "вражда ради мира" - парадоксальная идея, которой обозначены практически все войны. "... Это все равно, что секс ради невинности" - как-то так продолжали эту мысль на антивоенных плакатах хиппи в шестидесятых. Причина бесконечной "вражды ради мира" - в глубоком ощущении собственной правоты всеми сторонами конфликта. Каждая из сторон всегда имеет достаточно аргументов в том, чтобы воевать и не примиряться с другими. Ослепленность собственной правотой - роковой приговор для всего человечества. "Я имею право на ненависть, агрессию, насилие, потому что я - права/прав". О'кей, ты права/прав и ты действительно имеешь право на агрессию. Но поможет ли реально такая позиция сдвинуть ситуацию с мертвой точки?

До тех пор, пока наша правота - наша персональная правда - для нас является выше правды другого человека, а правда нашего сообщества важнее правды другого, мы обязательно будем высекать искру ненависти друг к другу, от которой непременно будут вспыхивать свои пожара. Это не означает, что нам следует отказаться от собственной позиции - это значит лишь то, что мы по-другому расставляем приоритеты в нашем диалоге. Мы ставим на первое место не правоту (которая требует немедленного погашения всех проштрафленностей от наших оппонентов), а восстановление доверия (и перспективу погашения "долгов", растянутую во времени - не такую увлекательную, как "все и сразу", но значительно более реалистичную).

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Приоритет отношений над правотой означает добро и доброжелательность как высшую форму социальной политики в обществе. Конфуций утверждал: "Доброта позволяет управлять людьми". Среди других видов власти - власти из-за страха, через подкуп, через чувство вины и из чувства долга - власть добротой является наиболее мощной. Но и постичь ее сразу не так просто.

Следуя аналитической модели общества, мы склонны больше доверять закону, математическому пониманию справедливости. Это сужает видение ситуации так же, как вскрытие трупа сводит понимание человека только к механике взаимодействия тканей в его теле.

Дэн Миллман, известный гимнаст и автор книги "Мирный воин", утверждает, что мир означает не отсутствие конфликта, а способность с конфликтом справляться.

Доброта - это альтернатива правоте. Концепция правоты пытается устранить конфликт (который часто является системным и побуждает к революции: "... все, что забрал наш злейший враг, чтобы вернуть, настигло время"). Концепция доброты метаболизируется конфликт - переводит его из одного качественного уровня на другой, такой, где с ним уже можно работать не только нравственно, но и аналитически.

Доброта - не означает слабости или сентимента. Прежде всего, она означает сохранение собственного достоинства и позиции, а следующим шагом - сохранение достоинства и позиции нашего оппонента. Две большие угрозы в процессе разрешения любого конфликта - дать волю гневу (не услышать оппонента) и позволить унизить себя (не донести до оппонента своего мнения) - можно обойти, если вместо поиска правоты начать отыскивать основу для доброты.

Доброта означает задействование сферы чувств вместо застревания в сфере ума, где нас часто ждет интеллектуальный, правовой или обычаев пат. Доброта означает способность признать, что я сам несу не меньшую ответственность на возникновение конфликта, чем мой оппонент. Американский психолог, автор ненасильственного метода общения Маршал Розенберг утверждал: "Каждая критика, каждое выявление агрессии - это трагическое выражение неудовлетворенных потребностей". Доброта - первый шаг к тому, чтобы говорить не об идеологии (которая часто является лишь щитом для потерпевшей стороны), а о реальных потребностях человека.

В напряженном гендерном конфликте, который существует на сегодня в мире, кто-то, достаточно влиятельный, должен первым взять на себя ответственность за свой вклад в существующую вражду и первым начать глубже вникать в суть противостояния, искать пути решения его на не на уровне лозунгов и хаотического, практически партизанского боя всех против всех, а начать работать с ним системно. И если уж международные корпорации взялись за то, чтобы подливать масла в огонь "войны полов", было бы уместно, если бы кто-то из них решился стать проводником действительно интегральных, ненасильственных нарративов в отношения гендера.

Война утомляет и истощает всех. Уверен, компания, которая первой возьмется за это с головой, получит хайп значительно серьезнее, чем #нивкакиерамки, и в нем будут сверкать не языки пламени новых конфликтов, а свет эпохи примирения.