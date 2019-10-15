Результаты выборов в Польше: плюсы и минусы для Украины

Воскресные выборы в польский парламент закончились прогнозируемой победой действующей правящей польской политсилы "Право и Справедливость" в нижней палате парламента, а также вероятностью установления контроля оппозиционных сил над Сенатом. "Апостроф" узнавал, каким образом новый баланс сил в законодательной власти нашего соседа повлияет на украинско-польские отношения.

Преемственность и умеренный оптимизм

Результаты выборов в польский парламент не стали каким-то сюрпризом, и вполне соответствуют прогнозам, которые накануне выборов анализировал "Апостроф". Рекордная в новейшей истории Польши явка избирателей обеспечила партии "Право и Справедливость" 235 депутатских мест из 460. Действующая правящая партия сохранила контроль над нижней палатой парламента - Сеймом, зато в Сенате ПиС собрал лишь 48 депутатских мест из 100.

Вопрос, удастся главным оппозиционным силам - "Гражданской коалиции" и "Левым" серьезно влиять на политический курс страны через Сенат, остается открытым. "Дело в том, что "Гражданская коалиция" сама по себе не способна взять под контроль верхнюю палату парламента, а в целом ситуация напоминает украинский парламент, где несколько оппозиционных сил не склонны договариваться друг с другом. Поэтому позиции ПиС в верхней палате парламента будут очень сильными. Другое дело, что для успешного голосования в конфликтных вопросах им придется договариваться с той или иной группой внутри оппозиционных партий", - пояснил "Апострофу" эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Таким образом, внешней и внутренней политикой страны и дальше будет заведовать "Право и Справедливость". А это значит, что сохранится как преемственность политики, так и позиция Польши в отношении Украины.

"То есть, правительство в дальнейшем будет поддерживать Украину в вопросах безопасности, прежде всего, связанных с российской агрессией, и по делам европейской интеграции. В конце концов среди крупнейших польских партий царит консенсус о необходимости поддержки Польшей всех реформ и действий, имеющих целью приближение Украины к ЕС. Сигналы, которые идут от президента Зеленского и украинского правительства в течение последних месяцев, дают повод к умеренному оптимизму", - сообщил "Апострофу" историк и политический эксперт Лукаш Адамский.

У "Права и Справедливости" уже сформированы основы внешней и внутренней политики, зафиксированные, в том числе, и в программе партии. Там речь идет о польских национальных интересах. Ключевыми интересами являются экономический рост и решение демографического кризиса в Польше, а также продолжение политической реформы в Польше в том ключе, в котором это видит ПиС. А внешняя политика остается неизменной. В первую очередь - это ставка на интересы Вашингтона. А в отношении Украины - в программе присутствуют исключительно экономические вопросы. Ведь в ПиС не видят в Украине достаточно мощного политического игрока", - добавляет Игар Тышкевич.

Опасны ли польские оппозиционеры?

Но если с позицией ПиС все понятно, то определенную тревогу украинской стороны может вызвать электоральный результат правой политической силы "Конфедерация" и "Польской коалиции" в составе "Крестьянской партии" и Kukiz15, депутаты которой в предыдущем Сейме были ответственны за внесение резонансных поправок в закон о Польском Институте Национальной Памяти, которые приравняли ОУН-УПА к нацистскому режиму. Рассмотрение устава Института продолжится в новом Сейме, но эксперты уверены, что эта неприятная история не будет иметь продолжения.

"Конституционный Суд Польши в январе этого года справедливо отменил статьи, которые вызвали возмущение части украинского общества, а именно обязанность расследования польским Институтом национальной памяти преступлений "украинских националистов" на территории Волыни и "Восточной Малопольши". В целом, в Польше уже двадцать лет действует статья, которая запрещает оправдывать преступления геноцида, военные преступления и преступления против человечности. И значительной частью польского общества она воспринимается как вполне достаточная мера. В то же время, я не вижу перспектив для изменения парадигмы исторического диалога на такую, какой бы хотели украинские националисты, считающие ОУН и УПА аналогом демократического польского правительства и польского подполья во время Второй мировой войны. Здесь позиция останется неизменной. Польша будет убеждать Украину, что никакие требования настоящего, такие как противодействие российской пропаганде или консолидация нации и.т.д., не могут оправдать героизацию сторонников тоталитаризма, коллаборационистов нацистской Германии или военных преступников", - убежден Лукаш Адамский

Украина в прицеле интересов Варшавы и Брюсселя

Интерес в Украине вызывает и будущее развитие отношений между Варшавой и Брюсселем. Ведь Польша в большей или меньшей степени, но стабильно выполняла роль некоего "адвоката" Украины в ЕС. Политика ПиС уже неоднократно вызывала критику со стороны ЕС. За ведущей польской политической силой закрепилась репутация оппозиционной к центральным европейским структурам. Но поскольку ПиС не демонстрирует намерений резко менять основы внешней и внутренней политики, вполне вероятно, что и на европейском фронте польской политики следует ожидать продолжения ныне существующего положения вещей.

"Очередная победа ПиС на выборах - это некий "мягкий польский Брексит". Свидетельство того, что видение будущего Европы, сформированное после окончания холодной войны, уже не является единодушным. И такие явления не исключение, а уже, скорее, правило для Центрально-Восточной Европы. Ведь там понимают, что больше всего от расширения ЕС на восток выиграли "ключевые" страны - Франция и Германия. Поэтому сопротивление политике Берлина и Парижа в Варшаве продолжится", - выразили уверенность в дипломатических кругах в разговоре с "Апострофом".

"С точки зрения польских правящих элит наиболее проблематичными являются отношения с Францией - президент Макрон хочет стать лидером европейских либералов а те, как известно, имеют свое видение того, как интерпретировать европейские ценности и как должна функционировать ЕС. Оно диаметрально отличается от видения польского правительства. Вместо этого, отношение к правительству ПиС со стороны немецких элит систематически улучшается, как и отношения с новой главой Европейской Комиссии, госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Ведь она стала председателем, в том числе, и благодаря тому, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий организовал коалицию, которая заблокировала согласованный крупнейшими государствами ЕС выбор Франса Тимерманса новым председателем (Еврокомиссии)", - пояснил Лукаш Адамский

"У Права и Справедливости" есть собственное видение политики внутри Европейского Союза. И Польша использует помощь и поддержку со стороны США, как баланс политике Германии и Франции. И учитывая ставку на США, было бы очень глупо со стороны Польши резко менять свою европейскую политику", - отметил Игар Тышкевич

Учитывая указанные тенденции, становится понятным, что отношение к Украине в контексте европейской политики Польши не изменится. "В Польше - на фоне других европейских стран - уровень поддержки Украины, а также интерес к вашей стране очень высок. И крупные партии согласны с тем, что ЕС должен усиливать давление на Россию", - убежден Лукаш Адамский

Итак, если Варшава демонстрирует преемственность не только внутренней, но и внешней политики, то ключ к успешному или трагического сценария развития украинского-польских отношений лежит на нашем берегу Западного Буга. Все описанные процессы и тенденции могут быть как усилены, так и перечеркнуты шагами или намерениями украинской власти.