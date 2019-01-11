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Ветеран АТО заявил о необходимости "взять за горло" украинских олигархов

пятница, 11 января 2019, 16:58

Во время войны олигархи должны платить 95% налог в государственную казну.

Об этом заявил руководитель ОО "Военно-патриотическое объединение участников АТО "Сармат" Тарас Костанчук в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

По мнению ветерана АТО, в Украине нужно побороть понятие "олигархата" как таковое.

"Взять за горло, за штаны, за шиворот каждого олигарха... Каждого олигарха надо заставить подписать с государством такой себе "мирный договор" - по которому они, во-первых, должны оплатить все наши долги перед МВФ и другими кредиторами, так как они непосредственно виноваты, что мы все в этой долговой яме. В том, что мы - украинцы в долгах - виновата вся эта система, которую сделали и поддерживали олигархи. Поэтому пусть получают деньги где угодно - с банковских, офшорных счетов - и гасят эти долги перед МВФ и другими кредиторами", - сказал общественный активист.

По мнению Костанчука, на время войны с Российской Федерацией - до полного возвращения наших территорий - олигархи должны платить 95% налог в государственную казну.

Кроме того, олигархи должны предоставить все документы, всю информацию по тому, как в 90-х годах они приватизировали стратегические и все другие государственные предприятия, а затем добровольно уплатить разницу от настоящей стоимости тех предприятий.

Также бывший командир штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" считает, что олигархи должны письменно отказаться от вмешательства в политическую жизнь страны: "Хочешь стать политиком? Стань членом одной партии и ей плати взносы, прозрачно и понятно для всех", - заявил Костанчук.

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