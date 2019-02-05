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Компания "Райз" всегда выполняла свои обязательства: в "Укрлендфарминге" ответили на обвинения в СМИ

вторник, 05 февраля 2019, 18:48

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что в ближайшее время Верховный суд Украины должен рассмотреть спор между компанией "Райз", которая входит в Группу компаний "Укрлендфарминг" и принадлежит Олегу Бахматюку, и компанией Nuseed на сумму около 2,5 млн евро. Ряд СМИ, не ожидая решения суда, начали обвинять "Райз" в неких злоупотреблениях.

Об этом заявил заместитель генерального директора Группы компаний "Укрлендфарминг" Игорь Петрашко.

"Компания "Райз" работает на рынке уже более 20 лет и является одним из флагманов индустрии. Жаль, что возникают конфликтные ситуации, - вместе с тем, мы решаем их путем переговоров и в правовом поле, с учетом интересов наших партнеров и кредиторов", - сообщил он.

"Деятельность компании "Райз" уже несколько лет активно блокируется компанией "Нибулон", которая для этого использует различные и часто, необъективные, аргументы. Такие действия, разумеется, приводят к проблемам с расчетами "Райз" с контрагентами. Наши партнеры и контрагенты в большинстве с пониманием относятся к ситуации, в которой оказалась компания "Райз", и поддерживают нас. Мы всегда открыты к равноправному диалогу и исповедуем принцип прозрачности в поиске и принятии взаимовыгодных решений", - добавил Петрашко.

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