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Бизнесмен Бахматюк рассказал, как восстановил "Укрлендфарминг" после агрессии России

пятница, 29 марта 2019, 16:55

Крупнейший агрохолдинг «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка получил сильный удар из-за военной агрессии, но сейчас существенно восстановил утраченный объем.

Об этом владелец компании рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

Так, со слов Бахматюка, в 2014 году компания понесла сильный удар, потеряв почти 50 процентов активов на востоке страны из-за вооруженного конфликта.

"Мы были в этом регионе доминирующим игроком. "Укрлендфарминг" сейчас существенно восстановил утраченный объем, но самое главное, мы уменьшили нашу зависимость от рыночных отношений, и теперь они разделены на 45-55 процентов. Наша стратегия - продать 70 процентов на экспортные рынки и 30 процентов на внутренние рынки, тем самым уменьшая суверенный риск", - отметил Бахматюк.

В тоже время Бахматюк считает, что рынок ЕС является очень перспективным для компании и откроется в течении 5-7 лет.

"Сегодня экспортируем в около 40 стран и планируем выйти на рынок Сингапура и Индонезии. Но многие из этих рынков не обеспечивают высокой маржи, этот показатель намного ниже чем в ЕС. В течение следующих пяти-семи лет мы надеемся, что рынок ЕС откроется для нас, и мы должны быть готовы", - добавил он.

Бизнесмен считает, что из-за коррупции мировая поддержка Украины является достаточно слабой, хотя Украина и становится экономически сильнее.

"После войны с Россией Грузия получила 5 млрд долларов в виде международных грантов, население этой страны составляет десятую часть населения Украины. Если бы Украина получила такую помощь, это была бы другая страна. Мир не желает поддерживать Украину, поскольку влияет понимание коррупции и других факторов. И, хотя мы признаем, что это существует, есть и хорошие новости. Страна становится все сильнее с новым руководством и стремится к интернационализации. Существует новая когорта людей, которые будут бороться за лучшее будущее, но общество становится более маргинализованным из-за бедности, и люди устали жить без надежды, им нужно получить новую надежду. Если в течение двух-трех лет не произойдет серьезная экономическая трансформация, Украина может стать легкой добычей популизма, что приведет к последствиям, которые не принесут пользы как Украине, так и Европе", - отметил Бахматюк.

Напомним, группа компаний "Укрлендфарминг" - один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства. На 400 предприятиях Укрлендфарминг в 600 населенных пунктах Украины работает около 30 тыс. человек. Укрлендфарминг неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и один из лучших работодателей Украины.

Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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