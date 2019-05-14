Журналисты рассказали, как Винниковская табачная фабрика рекламирует сигареты под видом воды

Винниковская табачная фабрика (Львовская область) запустила масштабную рекламную кампанию сигарет под видом рекламы воды Marvel с тем же названием.

Об этом сообщает "Бизнес Цензор".

"На улицах и дорогах страны появились рекламные щиты бело-синего цвета с портретом улыбающихся молодых людей, логотипом Marvel и бутылкой. Эту бутылку практически невозможно разглядеть. С первого раза вообще трудно понять, что в ней. Реклама не сообщает, что это вода. Просто рядом с логотипом написан слоган “Свій для кожного”. Кто именно "свой", непонятно. Но, видимо, это заказчиков рекламы как раз и не беспокоит, ведь главное для них – сделать промо бренду Marvel, под которым ВТФ выпускает одноименные сигареты. И слоган для сигарет, кстати, такой же", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что украинские законодатели еще в 2012 году приняли закон, который запрещает все виды рекламы сигарет. Более того, были запрещены и любые маркетинговые ходы в обход запрета, в частности, закон прямо запрещает рекламировать любой товар, если он каким-то образом в сознании потребителя может быть связан с сигаретами.

Таким образом "рекламой воды" Винниковская табачная фабрика этот закон нарушает.

В рекламе были использованы точно такие же визуальные элементы, как и на пачках сигарет: те же цвета, тот же шрифт логотипа и те же лица – юноши и девушки. Эта реклама также появилась в печатной прессе и на радио. Точки продаж сигарет, оформленные с использованием всех этих элементов, прямо дают понять потребителю, что и воду, и сигареты производит одна и та же компания, что это один и тот же бренд.

Журналисты уточнили, что спустя месяц после появления этой рекламы на нее никак не отреагировал ни один контролирующий орган.