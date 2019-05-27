В Киеве открылся инновационный Miele Experience Center

В четверг, 23 мая в Киеве на ул. Б.Хмельницкого 17/52 (БЦ Leonardo) открылся Miele Experience Center – торговая площадь в 230 кв.м. с широким выбором техники Mieleи возможностью проводить тест-драйвы представленной бытовой техники.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в Miele Experience Center представлен весь ассортимент техники – от приборов по уходу за бельем и кухонной техники до пылесосов, аксессуаров и бытовой химии.

В зоне активной кухни Центра проводятся кулинарные мастер-классы и тест-драйвы кухонных приборов. У гостей есть возможность принять участие в мероприятиях "Готовим вместе с Miele!", с поварами-специалистами.

Miele Experience Center на Хмельницкого является первым центром Miele в Украине, реализованном в новом концепте с использованием интерактивных технологий, позволяющих потребителю сделать оптимальный выбор.

В рамках открытия Miele Experience Center презентован инновационный прибор Dialog Oven - духовой шкаф, в котором используется технология M Chef: установлен модульный блок, который генерирует электромагнитные волны в определенном диапазоне частот и распределяет их. С помощью антенн устройство замеряет, какая часть производимой энергии поглощается продуктом, и регулирует подачу энергии на протяжении всего процесса приготовления, чтобы достичь оптимальных результатов: происходит постоянное взаимодействие между Dialog Oven и приготавливаемым блюдом. Преимущество технологии M Chef заключается в том, что Dialog Oven готовит продукт равномерно во всех его слоях, в отличие от классической духовки.

В ходе презентации бренд-амбассадор Miele Дмитрий Борисов провел кулинарный мастер-класс, используя Dialog Oven, приготовив рыбу на льду - лосося в слоеном тесте и малиновое суфле.

Компания Miele была основана инженером Карлом Миле и предпринимателем Райнхардом Цинканном в Херцеброке в Германии в 1899 году, а в 1901 году она выпустила первую в Европе стиральную машину. В 2017/2018 финансовом году оборот компании составил 4,1 млрд евро.

Miele производит технику для обустройства кухни: варочные поверхности, духовые шкафы, пароварки, вытяжки, посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, винные холодильники, кофемашины; технику по уходу за бельем: стиральные и сушильные машины, гладильные системы; технику для уборки. Также Miele предлагает широкий выбор аксессуаров и средств по уходу для бытовой техники, производит и продает профессиональное оборудование для гостиниц, лабораторий и других предприятий: стиральные и сушильные машины, катки для глажки, стерилизаторы, дезинфекторы, посудомоечные машины.

"Miele – не только компания с историей, но и идущий в ногу со временем бренд, учитывающий тенденции рынка, дизайна и передовых технологий. Технику Miele отличают высокое качество и долговечность, уникальный дизайн, удобство в эксплуатации и экономичность за счет собственных разработок и тщательного контроля качества на всех этапах, а также благодаря тому, что большая часть производственных мощностей расположена в Германии. Слоган компании гласит: "Immer Besser", что в переводе означает "Всё лучше и лучше", - подчеркивает Анна Кочешкова, исполняющая обязанности генерального директора компании Miele в Украине.