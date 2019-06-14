Дешевые госкредиты против миграции: бизнесмен Бахматюк и замминистра Нефедов провели дискуссию

Бизнесмен Олег Бахматюк считает, что дешевое длинное финансирование со стороны государства является залогом экономического развития Украины и, соответственно, важным фактором в борьбе с трудовой миграцией, тогда как первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов считает это нецелесообразным.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я противник дотаций. Создайте нам условия и плавные переходы, направьте средства вместо дотаций на проценты. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%. Дайте нам те стимулы, которые есть в других странах. Глобализация мира неизбежна, но давайте поменяем стратегию отстранения политики от реальной экономики", – сказал Бахматюк в ходе дискуссии на тему роста трудовой миграции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.

Замглавы МЭРТ при этом назвал дешевое финансирование со стороны государства нецелесообразным.

"Я категорически не соглашаюсь, что государство может обеспечить какие-то дешевые средства. Государство обеспечивало дешевые ресурсы, теперь у нас 60% кредитного портфеля в банках не обслуживается. Кто-то этот дешевый ресурс получил, но он почему-то не пошел в ощутимый рост ВВП. Ресурс будет такой, который обеспечивается комбинацией рисков и возможностей в Украине. Если банки не могут взыскать с заемщиков кредиты, если через суды можно выводить залог, будем иметь то, что есть", – сказал Нефедов.

В то же время он отметил, что государство может и должно поддерживать малый и средний бизнес, в том числе аграрный, но идея протекционизма в Украине "довольно странная", поскольку развитые страны могут предоставить своим производителям намного большую поддержку.

"В нашей ситуации очень выгодны открытый рынок и глобализация", – считает Нефедов.

Олег Бахматюк в свою очередь заявил, что некоторые отрасли аграрного бизнеса являются скорее убыточными социальными проектами, и без господдержки бизнес будет вынужден их поэтапно закрывать. Бизнесмен отметил, что штат сотрудников его агрохолдинга в последние годы сократился на пять тысяч человек, что отчасти связано с оптимизацией, отчасти – с миграцией, средняя зарплата в холдинге за последние два года выросла на 90%.

"Мы столкнулись с тем, что теряем ядро компании – это люди со специализированным техническим образованием, они легко адаптируются к среде той же Польши", – сказал Бахматюк.

Он добавил, что ситуация будет усложняться без экономического развития и лоббизма украинской продукции на внешних рынках.

По мнению Нефедова, важным фактором для сдерживания миграции является социальная инфраструктура – дороги, медицина, образование, безопасность.

"Мы можем достичь лучших показателей благодаря перераспределению ресурсов в рамках децентрализации. Мы двигаемся правильно, однако это займет долгое время. Второй фактор – это вопрос безопасности и доверия. В этом у нас "узкое место", – сказал Нефьодов.

Согласно опросу "Барометр счастья", проведенному ЕБА, уровень счастья вырос до 2,61 из 5 баллов (+0,14 пунктов к прошлогоднему показателю). Больше всего респонденты обеспокоены безопасностью (2,11 из 5), экологией (2,2), правами человека, охраной здоровья (по 2,39) и уровнем доходов (2,51). Выше всего они оценили социальную жизнь и досуг (3,24) и текущую работу (3,32). В опросе приняло участие 1118 человек, 80% из которых проживают в Киеве, в основном они являются офисными сотрудниками возрастом 26-40 лет.