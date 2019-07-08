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Известный олигарх Фукс привлек внимание антикоррупционных органов: детали

понедельник, 08 июля 2019, 16:41
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Павел Фукс – известный бизнесмен, сфера интересов которого связана с энергетикой и управлением активов окружения экс-президента Януковича, стал объектом нового расследования антикоррупционеров.

Так, на сайте информационного портала "Стоп Коррупции" появился материал, где рассказывается о связях олигарха Фукса с министрами, мэрами и рядом народных депутатов.

Авторы материала обращают внимание антикоррупционных органов на личность Павла Фукса и дают новый материал для пополнения "сети" связей предпринимателя, а именно: с министром Аваковым, депутатом Хомутынником, мэром Харькова Геннадием Кернесом и депутатом Верховной Рады Александром Грановским.

В расследовании идет речь об использовании Павлом вышеупомянутых связей для влияния на силовые и судебные органы, которое позволяет ему быстрыми темпами наращивать размер своих активов в сфере электроэнергетики и газодобычи. Также речь идет о его желании взять под контроль энергетическую сферу в целом, приводятся первые признаки и доказательства этих намерений.

Особое внимание уделяется расширению досье Фукса в реестре ресурса pep.org.ua, который может создать целый ряд ограничений для фигурантов.

Рep.org.ua – это реестр национальных публичных деятелей, национальным администратором ресурса является Центр Противодействия Коррупции при финансовой поддержке Европейского Союза. Подобные нацреестры действуют в более чем 50 странах мира. В реестре находится более чем 30 тысяч досье на украинских чиновников и министров и связанных с ними компаний и лиц. Среди известных фигурантов реестра – Александр Онищенко, Ринат Ахметов, Сергей Курченко, Виктор Янукович, Александр Грановский.

Попадание в данный реестр накладывает на фигурантов ряд потенциальных ограничений, начиная с тщательных проверок службы финансового мониторинга банков, так и отказом в кредитовании бизнеса и открытии банковских счетов в финучреждениях в большинстве развитых стран.

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