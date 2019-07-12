RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
11:43
ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Давление на бизнес со стороны налоговиков: под ГФС прошли акции протеста

пятница, 12 июля 2019, 11:33
переглянути новину українською

В пятницу, 12 июля под стенами Днепропетровской налоговой милиции продолжают проходить акции протеста против действий налоговой милиции.

В них принимают участие бизнесмены, пострадавшие от действий главы ведомства Сергея Пенькова, а также активисты "Стоп корупции", которые собирают информацию по деятельности главного налоговика Днепропетровщины, обрабатывают ее и планируют передать в правоохранительные органы столицы.

История с исчезновением 27 мая 2019 года директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова, в котором были замешаны представители Днепропетровской налоговой милиции, активно обсуждается в медиа, тогда похищенному удалось сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов.

11,5 тысяч тонн масла застряли на нефтепереливной станции в Николаеве. Почти месяц законный владелец груза, компания "Софт Ойл" - не может свободно распоряжаться своим имуществом. Масло, стоимостью более 7 млн долларов, арестовали налоговики Днепропетровщины. Компания "Софт Ойл" доказала противоправность действий налоговиков. Работа всей нефтеперевалочной станции из-за обысков сотрудников ГФС заблокирована. Масло компании "Софт Ойл" используют для автомобильных двигателей и доставили из-за рубежа. Масло прошла всю необходимую сертификацию и проверку, но налоговики решили его арестовать, и по мнению представителей компании, именно с этим связано похищение.

"При импорте, при ввозе масла не было возбуждено никаких законов. Компания заплатила все предусмотренные законом пошлины и налоги заплатила 8 миллионов гривен. Была проведена экспертиза, налоговая милиция провела исследование этого масла. По ГСМ – сама полиция подтвердила, что это неподакцизный товар, что это масло что оно предназначено для производства моторных масел, что это действительно тот товар, который был задекларирован. Поэтому оснований для ареста нет абсолютно никаких. Единственная мотивация, которую преследует налоговая милиция - забрать масло, и это очень значительный куш", - говорит Роман Могила, адвокат.

"Уже нужно отпускать танкер, отдавать предпринимателям это масло, пусть они дальше работают, но нет. Арест еще раз наложен на это масло. По той же причине. То есть я считаю, что это непосредственно преступление, то есть они просто арестовывают то масло, просто требуют с предпринимателей средства ", - говорит Богдан Хмельницкий, координатор ОО "Стоп коррупции".

"Произволом и злоупотреблением" называет действия налоговика народный депутат Виктор Кривенко. Он считает, что главу местной ГФС Пенькова следует не только отстранить от должности, а и привлечь к ответственности.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: