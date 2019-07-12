Давление на бизнес со стороны налоговиков: под ГФС прошли акции протеста

В пятницу, 12 июля под стенами Днепропетровской налоговой милиции продолжают проходить акции протеста против действий налоговой милиции.

В них принимают участие бизнесмены, пострадавшие от действий главы ведомства Сергея Пенькова, а также активисты "Стоп корупции", которые собирают информацию по деятельности главного налоговика Днепропетровщины, обрабатывают ее и планируют передать в правоохранительные органы столицы.

История с исчезновением 27 мая 2019 года директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова, в котором были замешаны представители Днепропетровской налоговой милиции, активно обсуждается в медиа, тогда похищенному удалось сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов.

11,5 тысяч тонн масла застряли на нефтепереливной станции в Николаеве. Почти месяц законный владелец груза, компания "Софт Ойл" - не может свободно распоряжаться своим имуществом. Масло, стоимостью более 7 млн долларов, арестовали налоговики Днепропетровщины. Компания "Софт Ойл" доказала противоправность действий налоговиков. Работа всей нефтеперевалочной станции из-за обысков сотрудников ГФС заблокирована. Масло компании "Софт Ойл" используют для автомобильных двигателей и доставили из-за рубежа. Масло прошла всю необходимую сертификацию и проверку, но налоговики решили его арестовать, и по мнению представителей компании, именно с этим связано похищение.

"При импорте, при ввозе масла не было возбуждено никаких законов. Компания заплатила все предусмотренные законом пошлины и налоги заплатила 8 миллионов гривен. Была проведена экспертиза, налоговая милиция провела исследование этого масла. По ГСМ – сама полиция подтвердила, что это неподакцизный товар, что это масло что оно предназначено для производства моторных масел, что это действительно тот товар, который был задекларирован. Поэтому оснований для ареста нет абсолютно никаких. Единственная мотивация, которую преследует налоговая милиция - забрать масло, и это очень значительный куш", - говорит Роман Могила, адвокат.

"Уже нужно отпускать танкер, отдавать предпринимателям это масло, пусть они дальше работают, но нет. Арест еще раз наложен на это масло. По той же причине. То есть я считаю, что это непосредственно преступление, то есть они просто арестовывают то масло, просто требуют с предпринимателей средства ", - говорит Богдан Хмельницкий, координатор ОО "Стоп коррупции".

"Произволом и злоупотреблением" называет действия налоговика народный депутат Виктор Кривенко. Он считает, что главу местной ГФС Пенькова следует не только отстранить от должности, а и привлечь к ответственности.