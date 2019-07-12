"Фридом Финанс Украина" существенно увеличила уставной капитал

Freedom Holding Corp (США) принял решение увеличить уставной капитал своей дочерней компании ООО "Фридом Финанс Украина" на 26 млн гривен - до размера в 86 млн гривен.

"Мы увеличиваем свою долю и укрепляем свои позиции на финансовом рынке Украины, именно поэтому нами было принято решение увеличить объем уставного капитала. Также, это повысит финансовую платежеспособность компании", - заявила Марина Машковская, генеральный директор ООО "Фридом Финанс Украина".

Напомним, ранее Юрий Бажинов, управляющий активами компании, прогнозировал, что курс гривны будет стабильным в 2019 году.

ООО "Фридом Финанс Украина" - профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга Freedom Holding Corp (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам.

Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в топ-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов по Украине, штат более 100 человек.