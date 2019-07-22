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Спорт для детей из сел: "Укрлендфарминг" открыл детскую секцию каратэ в Полтавской области
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Спорт для детей из сел: "Укрлендфарминг" открыл детскую секцию каратэ в Полтавской области

понедельник, 22 июля 2019, 10:29
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Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка оказывает помощь в организации досуга детей в селах на территории 22 областей, где расположены мощности холдинга, одним из таких проектов стало открытие детской секции каратэ в селе Красная Лука Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укрлендфарминг" отметили, что к уже реализованным проектам с юношескими волейбольными командами присоединился также и проект по созданию детских спортивных секций. В селе Красная Лука Гадячского района Полтавской области по просьбе сельского главы директором предприятия ООО "Агро-край" из группы компаний "Укрлендфарминг" Александром Колодяжным и сотрудником "Агро-Края" и одновременно тренером по киокушинкай Анатолием Рукавковым создана детская секция каратэ. Двадцать пять мальчиков и девочек от 6 до 16 лет четыре раза в неделю посещают занятия. Анатолий Рукавков имеет черный пояс по киокушинкай каратэ, за его плечами тридцатилетний тренерский стаж. По словам Анатолия, детская группа у него учится впервые.

"Вообще тренерство - это моя жизнь. Где бы я ни работал, я всегда учу каратэ. Имею среди своих воспитанников 2 чемпиона Европы и несколько чемпионов Украины. Мой основной принцип - передавать знания и делать это бескорыстно и с любовью", - рассказывает он.

Ранее 17 детей с тренером Анатолием Рукавковым ездили в город Мариуполь, чтобы получить разряды от Международной организации киокушинкай каратэ.

"По решению квалификационной комиссии благодаря уровню своей подготовки наши юные каратэки перескочили 9 кю разряд (оранжевый пояс) и сразу получили 8 кю разряд (синий пояс). На содержание секции и организацию поездки группы в Мариуполь наше предприятие выделило более 80 000 гривен. Мы планируем и в дальнейшем открывать похожи спортивные секции в тех селах, где работаем", - отметил директор ООО "Агро-Край" Александр Колодяжный.

Предприятия агрохолдинга "Укрлендфарминг" в более чем 600 населенных пунктах Украины комплексно заботятся о развитии и воспитании подрастающего поколения. Потребности детей и юношества в социальной работе "Укрлендфарминг" всегда являются одними из приоритетных. Группа компаний уделяет внимание не только состоянию помещений детсадов и школ, делает ремонт, закупает оборудование в классы и вообще заботится о надлежащем уровне материально-технического обеспечения образовательных процессов. Агрохолдинг занимается также и организацией досуговой деятельности детей: занятиями спортом, искусством, проведением экскурсий и тому подобное. Организованный досуг способствует всестороннему развитию личности, дети восстанавливают свои силы, способность к труду, учебе. "Укрлендфарминг" последовательно возрождает традицию спланированного детского досуга.

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