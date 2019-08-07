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Риск коллапса в перевозках: Омелян пообещал вскоре решить проблему с локомотивами

среда, 07 августа 2019, 11:57
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Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно, и Минифраструктуры над этим уже работает.

Об этом, отвечая на вопрос журналиста в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Обозреватель".

Чиновник заявил, что Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.

"О локомотивной тяге, в деятельности любой государственной компании или в формировании государственной политики должна быть система. Нельзя на скорую строить дороги, нельзя на скорую производить локомотивы. Если есть четкое видение, что мы сделали подписав контракт с General Electric, чтобы заменить существующую на УЗ тепловую тягу, то же будет с электролокомотивами", – ответил Омелян.

"Как можно быстрее должен быть подписан контракт с ведущим мировым производителем электролокомотививов для нужд УЗ и, возможно, других видов транспорта в Украине. Это системное решение проблемы, чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались на то, что локомотивов не хватает", – добавил он.

Как сообщали СМИ, из-за проблем с логистикой аграрии прогнозируют возникновение транспортного коллапса на юге страны и проблемы с вывозом собранного рекордного урожая зерна.

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