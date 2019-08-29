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Строительная группа "Синергия" представила проект "современного города" ЖК "Синергия Сити"

четверг, 29 августа 2019, 15:35
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Новости компаний

В среду, 28 августа в Киеве строительная группа "Синергия" провела презентацию современного жилого комплекса бизнес-класса — "Синергия Сити". Слоган комплекса — "наважся на втечу", - призыв к размеренной жизни в экологичном жилом комплексе пригорода по сравнению с высоким ритмом жизни в мегаполисе.

"Синергия" — девелоперская компания, которая занимается проектированием, строительством, реализацией и обслуживанием объектов недвижимости. На протяжении девяти лет СГ "Синергия" занимается строительством современных объектов в Ирпене - возводит дома, строит дороги, школы, детсады, создает условия для развития бизнеса. Ее генеральным директором является Игорь Оверко.

ЖК "Синергия Сити" — один из наиболее масштабных проектов жилой недвижимости в Киевской области. Строительство ЖК на участке площадью 15 га запланировано в юго-западной части Ирпеня, у реки. Согласно генеральному плану застройки, планируется реализовать 72 дома рядом с набережной и доступом к лесу.

ЖК "Синергия Сити" позиционируют как город в городе, там запланировано размещение более 500 магазинов, школы на 1300 детей, 1 коммунального и 5 частных детских садов, ТРЦ, паркинга на 5 780 автомобилей, а также благоустройство набережной. В 30 закрытых и 20 общих внутренних дворах будет высажено около 11 500 деревьев и кустов. Большое внимание уделили плотности застройки - линейные ряды домов были заменены размещением волнами, что с разновысотной застройкой в 7-10 этажей должно обеспечить "воздух" между домами и панорамные виды из квартир.

Чтобы помочь инвесторам в выборе, в комплексе выделен целый этаж под меблированные шоурумы типовых планировок квартир. Также, на презентации рассказали о ценах в ЖК "Синергия Сити", с ними можно ознакомиться на сайте комплекса.

Поддерживать благоустройство и комфорт на территории будет своя обслуживающая компания. Также предусмотрен активный отдых – на территории комплекса будут проходить мероприятия, в том числе занятия по йоге и медитации и разнообразные мастер-классы.

Презентацию проекта провела команда СГ "Синергия" во главе с генеральным директором Игорем Оверко. Спикерами выступили партнеры БГ "Синергия", которые подчеркнули дополнительные особенности проекта: креатив от FEDORIV, коммерческая недвижимость от Украинской Торговой Гильдии, безопасность и умный дом от Ajax, энергоэффективность от BOSCH; дизайнерские решения от PLANiUM.

Гостями стали эксперты рынка недвижимости Украины, исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Олег Ярошенко, топ-менеджеры успешных риэлтерских компаний и креативных дизайнерских агентств, представители СМИ, владельцы малого и среднего бизнеса.

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