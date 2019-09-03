Реальная защита прав потребителя: в КАУ отреагировали на инициативу "кешбек"

Консумерская ассамблея Украины одобряет механизм "кешбек для потребителя", который Рада планирует внедрить в Украине.

Об этом говорится в заявлении.

"Консумерская ассамблея Украины, в которую входят профильные общественные объединения, уже давно требует реальной реформы защиты прав потребителей и приближения украинского законодательства к европейским нормам в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. По мнению крупнейших общественных объединений, постоянно занимающихся защитой прав потребителей, инновационным решением в сфере торговли станет "кэшбек для потребителя", - говорится в заявлении.

Этот принцип законодатели парламента 9 созыва заложили в проект закона Украины № 1053 "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

В пояснительной записке к проекту закона №1053 говорится, что разработанные инструменты, призваны способствовать процессам детенизации экономики Украины и повышению уровня защиты прав потребителей, а именно усилению мотивации самих покупателей (потребителей) товаров (услуг) в получении фискальных отчетных чеков.