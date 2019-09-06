В крупнейшем агрохолдинге рассказали, как крупный бизнес стимулирует экономику Украины и развивает регионы

Агроиндустриальный холдинг МХП, являющийся крупнейшим производителем мяса курицы, в течение многих лет вносит вклад в экономику и развитие регионов и обеспечил десятки миллиардов гривен в бюджеты всех уровней в виде налогов, и зарплаты десяткам тысяч сотрудников, а также инвестиции в инфраструктуру. В данный момент компания входит в список крупнейших налогоплательщиков страны.

Так, в течение двух лет МХП удвоил расходы на оплату труда своих сотрудников. Если в 2016 году фонд оплаты труда на более, чем 30 предприятиях МХП в 14 регионах Украины составлял 2,33 млрд грн, то по итогам 2018 года на зарплаты сотрудников пошло 4,48 млрд грн. За 6 месяцев текущего года один из крупнейших работодателей страны, на предприятиях которого заняты свыше 28 тысяч сотрудников, направил на оплату труда больше 2,34 млрд грн.

Только за прошлый год МХП уплатил 3,2 млрд гривен налогов и сборов. Также по итогам 2018 года МХП на 48% увеличил уплату местных и социальных налогов в сравнении с предыдущим периодом благодаря повышению эффективности и масштабов производственной деятельности, а также увеличению объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, МХП, возглавляемый украинским бизнесменом Юрием Косюком, ежегодно приносит в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки.

Сегодня уплаченные предприятиями холдинга налоги остаются на местах и содействуют активному развитию общин, формируют фундамент их финансовой независимости страны в целом.

"МХП тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами: потребителями, партнерами (клиентами), местными общинами, инвесторами. Наши сотрудники – это жители сел и городов, где компания ведет свою деятельность. Мы постоянно на связи с местными общинами. МХП соблюдает принципы устойчивого развития и партнерства, привлекая общины к совместным проектам. Работая вместе, мы можем улучшить качество жизни в регионах, обеспечивая устойчивое развитие как МХП, так и Украины", — поясняет тесную связь деятельности МХП с интересами локальных общин Юрий Косюк на встрече с инвесторами.

В развитие регионов страны в течение 2018-го и первой половины 2019 года холдинг инвестировал свыше 262 млн гривен в рамках проектов корпоративной социальной ответственности: ремонт дорог, школы и садики, обустройство социальной инфраструктуры общего пользования, медицинская помощь в селах, материальная помощь молодым семьям с детьми.

Согласно заявлению компании, МХП берет на себя социальные обязательства в регионах, откуда до появления этих предприятий люди постоянно уезжали на заработки в Польшу или Чехию.

В 2016 году на КСО-проектах компания потратила около 67,5 млн грн. В 2017 году – 94 млн. Сегодня же эта сумма превысила за 200 млн. На строительство, ремонт детских садов и школ был выделен 41 млн, еще 57 млн были направлены на спортивные и культурные мероприятия, развитие местной инфраструктуры. Также МХП обеспечивает поддержку местного бизнеса, а жители регионов присутствия предприятий МХП видят в холдинге надежного партнера не только по бизнесу, но и по социальным, экологическим, образовательным и другим проектам.