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В "Укрлендфарминге" призвали расширить зону свободной торговли на всю продукцию из Украины

вторник, 10 сентября 2019, 10:42
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Плановый пересмотр условий зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС должен состояться в 2021 году.

Как заявил заместитель генерального директора Группы компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Игорь Петрашко в комментарии AgroPolit, у украинских производителей должны быть равные возможности с европейскими.

"Зона свободной торговли должна быть расширена на всю номенклатуру товарной продукции из Украины, - сказал Игорь Петрашко. - Например, в нашем сегменте куриного яйца доступ к рынкам ЕС закрыт. Он открыт на какую-то нишевую группу товаров, например, на яичный порошок, но доступ к конечному потребителю отсутствует полностью. Что касается других видов продукции, то так же есть ограничения, квоты, которые быстро выбираются. Зону свободной торговли надо сделать полной и всеобъемлющей. Кроме того, следует работать над упрощением прохождения таможенных процедур - декларирование должно происходить в автоматическом режиме, декларации - приниматься до того, как машина проходит границу, чтобы максимально сократить потери времени на оформление документов - до получаса или часа".

Самым важным фактором, который мешает украинским производителям быть в равных условиях с производителями стран ЕС, эксперт считает отсутствие доступных финансовых ресурсов.

"Надо выровнять условия доступа к финансированию. Никто не говорит о ставке в 2-3 процента в гривне, но на уровне инфляции - 8-8,5% с учетом маржи банков, финансирование должно быть доступным. У нас же пока при инфляции в 9,8% в 2018 году учетная ставка составляла 17%. В Германии, например, при уровне инфляции 1,72% ключевая процентная ставка Европейского центрального банка остается на уровне 0 процентов, то есть, фактически, является отрицательной", - считает топ-менеджер агрохолдинга.

С 2016 года доля Европейского Союза в общей структуре торговли Украины постоянно растет. В настоящее время ЕС является главным торговым партнером Украины с долей 41,5% от общего объема торговли товарами Украины. Для экспортируемой Украиной в ЕС продукции установлены жесткие квоты, выйти за которые украинские производители не имеют права. По информации от МЭРТ, в этом году уже полностью исчерпаны 9 квот. Поэтому будущий переговорный процесс является чрезвычайно важным для реализации экспортного потенциала Украины.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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Раздел: Бизнес Тема: Внешняя политика
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