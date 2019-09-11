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Сигареты подорожают до 100 грн: эксперт предупредил о последствиях принятия нового законопроекта

среда, 11 сентября 2019, 12:05
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В парламенте планируют рассмотреть законопроект №1210, который в частности предлагает поднять ставки акциза на табачные изделия в 2,5 раза. Эксперты ожидают дальнейшего падения доходов госбюджета от табачного акциза и роста контрабанды в 4,5 раза.

Средняя стоимость пачки сигарет уже с начала 2020 может вырасти с 36 грн до 82 грн, а более дорогих брендов может превысить даже 100 грн.

Причина - резкое повышение табачного акциза - примерно в 2,5 раза - предложенное в законопроекте №1210 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Об этом сообщает директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский, передает "Экономическая правда".

Эксперт напоминает, что еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год - на 30%, и следующие 7 лет - на 20% ежегодно), который до 2025 года должен был привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а именно – 90 евро за тысячу штук.

"Однако, исходя из текста законопроекта, у нас есть шанс получить такие ставки уже в следующем году. Средняя стоимость пачки сигарет в Украину в таком случае будет примерно 82 грн. Средняя цена - 36 грн", - прогнозирует Александр Яворский.

При такой цене на сигареты население перестанет покупать легальный продукт. Он пойдет в "тень", к производителям контрафакта или контрабандной продукции.

"Такое резкое увеличение налоговой нагрузки с акциза на табак будет иметь минимальный фискальный эффект и максимальный негативный эффект на легальный рынок табачных изделий, фактически убивая его", - уверен Александр Яворский.

Эксперт напоминает, что менее значительное повышение акцизов имело негативный эффект на рост доходов госбюджета. В частности, в 2018 повышение акциза на 30% увеличило доходы госбюджета от табачного акциза лишь на 10%. За январь-июль 2019 состоялось масштабное недовыполнение бюджета из-за табачного акцизного налога - почти на треть от запланированного объема.

"Речь шла о более-менее стабильном плане повышения акциза, который действует сейчас. Можно только представить, что может произойти с рынком при предложенном резком повышении в 2,5 раза", - пишет Александр Яворский.

Он приводит данные коллег: при таком повышении акциза уровень нелегального рынка вырастет в 4,5 раза и в абсолютном значении составит 27 млрд штук сигарет. Для сравнения, это - половина легального рынка табачных изделий на сегодня.

Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку для устранения положений, которые могут нанести вред экономике.

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