Псевдо-блогеры разгоняют негатив против крупной фармкомпании - расследование СМИ

Компании-конкуренты нашли новый способ манипулирования общественным мнением в войне на рынке. Если раньше в тренде была так называемая "джинса", которую распространяли в СМИ, то сейчас, по наблюдению исследователей, спросом пользуются именно посты и видеообращение блогеров в соцсетях.

Об этом сообщается на сайте "Комментарии".

"Как блогеры распространяют нужную информацию? Схема проста: известный блогер или даже псевдоблогер получает от заказчика деньги, нужные акценты и публикует на своей странице "собственные" размышления относительно определенных событий. С отрицательным подтекстом и призывом прокомментировать пост. Затем его распространяют так называемые боты и нагнетают в соцсетях истерию", - объясняют авторы.

"Это люди, которые способны выдавать ту информацию, которая прежде всего, охватит целевую аудиторию. Во-вторых, они дают ее убедительно, потому что блогер сегодня - это профессия. Блогеру платят деньги за то, что он рекламирует какой-либо товар или обливает грязью кого-то из конкурентов", - рассказывает кандидат психологических наук Елена Рыхальская.

По подсчетам специалистов, блогеров все чаще стали использовать именно как оружие во время конкурентных войн. В частности, недавно в сети Facebook появился пост девушки, которая якобы выяснила от знакомой, что в одной из больниц пациентам выписывают исключительно лекарства компании "Фармак". За это врачи якобы получают премии. По данным авторов статьи, представители фармацевтической компании отреагировали сразу - готовы провести расследование. Тем не менее, этот пост набрал сотни лайков и еще больше комментариев.

"Вторая степень влияния блогеров - это люди, которые подключаются к обсуждению. Это очень важный этап, уже практически ни для кого не секрет, что половина людей, а может даже и больше – боты", - отмечает Рыхальская.

В расследовании указывается, что долго искать доказательств не пришлось. Среди комментаторов под постом они нашли знакомую. Точнее это было лишь ее фото, которое так сказать "одолжил" себе бот. Цель подобных провокаций - нанести вред производителю и сформировать вокруг него негативную ауру вокруг конкурента.

"Последствия таких информационных атак способны разрушить репутацию как самих компаний, так и отдельных лиц. Особенно, если они хорошо известны или занимают высокую должность. Поэтому за грязь, которая распространяется в соцсетях также должно быть определено наказание", - уверены авторы.