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Пока мы не изменим качество жизни в Украине, лучший персонал будет уезжать за границу - НR-директор "Укрлендфарминг"
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Пока мы не изменим качество жизни в Украине, лучший персонал будет уезжать за границу - НR-директор "Укрлендфарминг"

вторник, 01 октября 2019, 11:27
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НR-директор "Укрлендфарминг" Наталья Романенко Фото: Еспресо

HR-директор одного из крупнейших агрохолдингов страны группы компаний "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) Наталья Романенко рассказала о том, как трансформировался рынок труда за последние годы, почему украинцы едут работать за границу и как сделать эффективной службу занятости в Украине.

Изменения на рынке труда диктуют новые требования к работодателям, рассказала Наталья Романенко в интервью программе "Эспрессо.Капитал".

Рынок труда очень изменился, считает она. Если посмотреть на статистику, в 2017 году на 10 вакансий приходилось 50 безработных, в 2018 - 4, в этом году 3 работника на каждые 10 вакансий.

"Причин очень много, - говорит НR-директор "Укрлендфарминг" - В первую очередь, это демографический вопрос. Уменьшение численности населения Украины, в том числе трудоспособного, экономически активного населения. С другой стороны, выезд за границу населения сильно сократил численность безработных работников в Украине. Эти изменения повлияли на то, что при поисках работы кандидаты становятся более требовательными к условиям труда, возможности медицинского страхования, льгот и так далее".

Наталья Романенко проводила опрос среди бывших работников компании, уехавших за границу, при каких условиях они бы вернулись. Большинство из опрошенных сказали, что если бы зарплата в Украине была бы хотя бы на 20% меньше, чем в Европе, они готовы охотно вернуться, потому что оставлять семьи и привычную жизнь и подвергаться изменениям в новой среде они бы не хотели. Кроме того, трудовую миграцию стимулирует недостаточное качество жизни.

"Если говорить о причинах, люди едут не столько, чтобы получить больший доход, сколько получить качественную жизнь для себя и своих детей. Поэтому если смотреть, например, на сельское население Украины, пока мы не разовьем инфраструктуру села, оттуда будут массово выезжать люди и не столько за границу, но и в город. Пока мы не изменим качество жизни в Украине: качество медицины, образования, досуга, культурного развития, у нас будет отток лучшего персонала за границу", - добавила она.

Между тем эффективность работы Центров занятости вызывает много вопросов. Случаи успешного сотрудничества с центрами занятости у работодателей есть, но они единичны.

"К сожалению, Центр занятости не может нам обеспечить то количество персонала, которое нам необходимо для бизнеса. В любом случае центры занятости нужны, но они должны переформатировать свою работу. Центр занятости, понимая тенденцию, что технологии в Украине живут до 3 лет и быстро меняются, могут стать партнерами бизнеса в части переобучения взрослого населения. Когда профессия становится неактуальной, нужно быстро получить новую - здесь Центр занятости может быть хорошим партнером. Но при условии, что для этого будут пересмотрены законодательные нормативы и система обучения, образовательные стандарты и профессиональные стандарты, - считает Наталья Романенко. - И если в Украине будет такая возможность быстро получить новую квалификацию через год-два, а не за 5, то соответственно этот человек сможет найти себя на рынке труда и успешно реализоваться".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). На предприятиях группы компаний в 22 регионах Украины работает около 20 тысяч человек. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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