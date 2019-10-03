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В СМИ рассказали, как бизнес-партнер людей Януковича давит на иностранный бизнес в Украине

четверг, 03 октября 2019, 11:33
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Бизнесмен Павел Фукс, который уже помог соратнику и министру беглого президента Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому сохранить бизнес-активы, при молчаливом согласии властей с помощью рейдеров давит на китайский бизнес в Украине.

Об этом сообщил "Апостроф" в материале "Возвращение "легитимного": какие структуры переходят под контроль Януковича".

Речь идет об электростанции на источниках солнечной энергии ООО "Восход Солар" китайской государственной корпорации CNBM, имущество которого стало объектом противоправных действий. Группа бизнесмена сумела с помощью постановления суда передать в АРМА ранее арестованное имущество компании из-за дела о рейдерских атаках со стороны ООО "ФК "Веста", которую СМИ связывают с самим Фуксом. У журналистов и инвесторов есть подозрение, что Генпрокуратура, Минюст и СБУ выступили на стороне рейдеров в этом деле.

Китайские представители обратились с жалобами на действия госорганов к президенту Владимиру Зеленскому и никакой реакции не получили. После этого они обратились в Кабмин и добились включения вопроса в повестку дня заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов 20 августа. В комиссии ГПУ и Нацполиции поручили осуществлять контроль за указанным делом, а инвесторам порекомендовали обратиться в Высший совет правосудия. После этого давление Фукса на иностранный бизнес продолжилось.

В то же время журналисты указывают, что интересы Павла Фукса в судах представляют юристы МЮФ Integrites. Эта группа тесно связана с экс-министром юстиции Павлом Петренко через его заместительницу Наталью Бернацкую – ее супруг является партнером МЮФ Integrites. При этом в команде нового министра Дениса Малюськи, уже появился человек из этого объединения - Андрей Гайченко, он теперь является заместителем министра юстиции по вопросам Государственной исполнительной службы. Источники в Кабмине также ожидают назначения представителей Integrites в АРМА, что сыграет на руку Фуксу в его незаконных действиях против иностранного бизнеса.

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