Нардеп "Слуги народа" призвал убрать площадки-посредники из Prozorro и предложил альтернативу

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура предложил убрать из системы публичных закупок Prozorro частные авторизованные электронные площадки, которые зарабатывают на посредничестве сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Вместо них, считает нардеп, необходимо создать одну государственную площадку, которая будет предоставлять услуги гражданам и предприятиям всего за 51 грн. На скан-копии рабочего документа видно, что на сегодня частные электронные площадки работают в системах Prozorro Prozorro. Sale (продажа активов финансовых учреждений и государственного имущества).

В частности, чтобы осуществить закупки через Prozorro на сумму от 200 тысяч грн до 1 млн грн, необходимо уплатить площадке 510 грн, а от 4 млн грн – 3400 грн. В системе продаж плата еще больше.

Например, за продажу имущества финансового учреждения на сумму от 1 до 5 млн грн, необходимо уплатить площадке 2% от стоимости имущества. А победитель, который приобрел объект приватизации стоимостью от 4 до 64 млн грн, должен уплатить в частный карман 3% от стоимости объекта.

В 2018 году в СМИ прогремело несколько скандалов, связанных с деятельностью систем Prozorro и Prozorro. Sale. Критиками выступили известные украинские бизнесмены, журналисты и блогеры.

В качестве главного аргумента приводились данные решения Счетной палаты Украины № 13-1 вот 31.05.18 г. "О рассмотрении Отчета о результатах анализа состояния публичных (государственных) закупок в 2017 году", согласно которому, только в 2017 году через электронные площадки госбюджет потерял около 500 млн грн доходов.

По оценкам экспертов, с учетом услуг, которые не входят в базовый пакет, потери государства могли составить до 700 млн грн. Как указано в отчете, эти деньги заработали 6 частных электронных площадок: ООО "Госзакупки. Онлайн", ООО "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА", ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "Е-Тендер", ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" и ООО "Ньютенд".