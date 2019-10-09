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Нардеп "Слуги народа" призвал убрать площадки-посредники из Prozorro и предложил альтернативу

среда, 09 октября 2019, 16:21
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Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура предложил убрать из системы публичных закупок Prozorro частные авторизованные электронные площадки, которые зарабатывают на посредничестве сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Вместо них, считает нардеп, необходимо создать одну государственную площадку, которая будет предоставлять услуги гражданам и предприятиям всего за 51 грн. На скан-копии рабочего документа видно, что на сегодня частные электронные площадки работают в системах Prozorro Prozorro. Sale (продажа активов финансовых учреждений и государственного имущества).

В частности, чтобы осуществить закупки через Prozorro на сумму от 200 тысяч грн до 1 млн грн, необходимо уплатить площадке 510 грн, а от 4 млн грн – 3400 грн. В системе продаж плата еще больше.

Например, за продажу имущества финансового учреждения на сумму от 1 до 5 млн грн, необходимо уплатить площадке 2% от стоимости имущества. А победитель, который приобрел объект приватизации стоимостью от 4 до 64 млн грн, должен уплатить в частный карман 3% от стоимости объекта.

В 2018 году в СМИ прогремело несколько скандалов, связанных с деятельностью систем Prozorro и Prozorro. Sale. Критиками выступили известные украинские бизнесмены, журналисты и блогеры.

В качестве главного аргумента приводились данные решения Счетной палаты Украины № 13-1 вот 31.05.18 г. "О рассмотрении Отчета о результатах анализа состояния публичных (государственных) закупок в 2017 году", согласно которому, только в 2017 году через электронные площадки госбюджет потерял около 500 млн грн доходов.

По оценкам экспертов, с учетом услуг, которые не входят в базовый пакет, потери государства могли составить до 700 млн грн. Как указано в отчете, эти деньги заработали 6 частных электронных площадок: ООО "Госзакупки. Онлайн", ООО "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА", ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "Е-Тендер", ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" и ООО "Ньютенд".

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