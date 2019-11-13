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Уровень экономик ЕС: производители и экспортеры масла отметили качество возмещения НДС в Украине

среда, 13 ноября 2019, 15:15
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В 2019 году украинские производители масложировой продукции значительно нарастили переработку семян масличных культур и экспорт продукции, в то же время возмещение НДС для них улучшилось до европейского уровня.

Об этом сообщает ASPI.

В частности, производство растительного масла в Украине выросло на 103,3%, в том числе соевого масла на 140,6% и рапсового - на 146,4%, соевого шрота на 103,3%, а также подсолнечного шрота на 115,6%. Такие данные приводит ассоциация "Укролияпром", членами которой являются крупнейшие масложировые предприятия Украины.

В объединении отметили, что стремительное наращивание производства и экспорта произошло во многом благодаря комфортным условиям для добросовестных налогоплательщиков, которые воплощает Государственная налоговая служба. В "Укролияпрома" отметили скорость и ритмичность возмещения НДС экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью, которые находятся на уровне ведущих экономик ЕС.

"Нынешняя команда (налоговой - ред.) обеспечивает свои обязательства перед бизнесом по возмещению НДС на рекордную сумму 131 млрд грн, что на 21% больше, чем в прошлом году", - заявил Вячеслав Петрище, главный исполнительный директор компании Allseeds, одного из крупнейших производителей и экспортеров растительных масел и шротов в Украине.

"Новая налоговая служба во главе с Сергеем Верлановым - это инстанция, к которой можно обращаться и быть услышанным. Эта инстанция - партнер, которого добросовестный, прозрачный бизнес может не бояться, а сотрудничать", - отметил Петрище.

В компании выразили надежду, что новая налоговая служба и в будущем будет прилагать все усилия для внедрения лучших международных стандартов и практик налогового администрирования.

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