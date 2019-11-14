Федерация работодателей призвала Зеленского и Гончарука защитить компании Бахматюка: заявление

В четверг, 14 ноября Федерация работодателей Украины обнародовала открытое обращение к президенту и премьер-министру, где призвала не уничтожать инвестиционный климат в стране обысками и задержаниями в контексте дела рефинансирования VAB банка и рассмотреть возможность реструктуризации задолженности компании Олега Бахматюка ради сохранения 27 тысяч рабочих мест и возвращения задолженности банка в бюджет.

Об этом говорится в письме Федерации в Facebook.

Федерация отмечает, что процессуальные действия по этому и другим делам негативно влияют на инвестиционный климат в стране.

"Федерация работодателей Украины обеспокоена последними событиями, связанными с действиями силовых и правоохранительных органов, которые, на наш взгляд, носят в основном показательный характер и имеют мало общего со справедливым и беспристрастным досудебным расследованием возможных правонарушений в сфере экономики. Подобные случаи, которые участились, негативно влияют на инвестиционный климат в Украине, и вызывают неверие в провозглашенные руководством государства принципы справедливости, равенства и защищенности граждан".

Комментируя обвинения в адрес руководителей и владельцев "VAB Банка", Федерация отмечает, что владелец банка и компании "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк неоднократно в течение последних лет предлагал обеспечить выплаты 8 млрд грн в госбюджет по механизму реструктуризации и обращался с такими предложениями к руководству НБУ, не получив ответа.

"Федерация работодателей Украины неоднократно выступала с инициативами по урегулированию ситуации вокруг "Укрлендфарминг" на основе позиции владельца VAB-банка Олега Бахматюка, но они к сожалению, игнорировались руководством НБУ. Следует иметь в виду, что "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших работодателей аграрной отрасли, который обеспечивает работой около 27 000 украинцев, удерживая их от трудовой миграции и предлагая достойные зарплаты в селе. Отказ государства от диалога с владельцем "VAB Банка" и "Укрлендфарминг" может нанести вред не только интересам госбюджета, а и инвестиционному климату в Украине", - говорится в письме.

Компания "Укрлендфарминг" является крупным экспортером и налогоплательщиком, важным элементом украинского экономического потенциала, заявляет ФРУ.

"Ситуация может быть введена в конструктивное русло ради сохранения рабочих мест, поступления налогов в бюджет и поддержки инвестиционного климата в стране, тем более, что владелец "Укрлендфарминг" предлагает выплату 8 млрд грн в бюджет страны по механизму реструктуризации. По мнению украинских работодателей, это может расцениваться не только как жест доброй воли, но и как признак ответственности и стремления к решению ситуации не только в интересах компании, но и в интересах государства", - указано в обращении.

VAB банк - один из выведенных с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику, но его предложение было отклонено. Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", который создает 27 тысяч рабочих мест и платит в бюджет около 3 млрд грн налогов в год.