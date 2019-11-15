Ситуация на грани коллапса: эксперт раскритиковал инициативу "Укрзализныци" по сближению тарифных классов

Инициатива железнодорожного монополиста "Укрзализныци" относительно сближения тарифных классов является очередным скрытым повышением тарифов, которое нанесет серьезный экономический удар по украинским производителям.

Об этом заявил исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский на круглом столе в ИА УНИАН, передает корреспондент "Апострофа".

"К ряду нереализованных скрытых возможностей получить больше от отечественных производств относится инициатива по сближению тарифных классов. Это будет возможно не убийственно, но чрезвычайно опасно для отрасли. Стоимость перевозки отдельных материалов может повыситься до 80%", - заметил он.

Также он подробней описал проблемы в отрасли, которые возникли из-за регулярного повышения тарифов "Укрзализныци". Директор ассоциации указал, что ситуация практически дошла до коллапса, поскольку из-за логистики многие направления катастрофически отстают в развитии, а для продукции создается искусственный дефицит.

"Повышения тарифов создали ситуацию, когда только за последний год стоимость перевозки материалов повысилась на 52-64%... Неэффективная логистика сдерживает рост в отрасли, и если в следующем году не произойдет изменений, реформы в "Укрзализныце", то мы потерям 10% роста. Предприятия отдают предпочтение производству продуктов, которые можно хранить, а не сразу доставлять покупателю. Создается искусственный дефицит цемента на рынке, компании получают штрафные санкции и не выполняют контракты… Мы не получаем качественных услуг, оборот вагонов вырос до абсурдных величин, мы не говорим уже о состоянии вагонов. Проблема перевозки строительных материалов дошла практически до коллапса", - отметил эксперт.

Скильский указал на необходимость создания Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ). По его мнению, без создания такого органа инициатива о сближении тарифных классов или подобные ей станут очередным ударом по украинским производителям.