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Зампредседателя ФПУ Саенко рассказал о большой реформе в санаториях "Укрпрофздравницы"

пятница, 15 ноября 2019, 09:20
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Санатории" Миргородкурорт", "Моршинкурорт" и "Куяльник" берут курс на реорганизацию, которая уже началась с реформы управления.

Об этом в интервью "Урядовому курьеру" рассказал замглавы ФПУ, глава Наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофздравница" Владимир Саенко.

Он напомнил, что система лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов насчитывает сейчас 45 санаториев по всей Украине. Множество из них до сих пор являются лидерами на рынке медицинских услуг СНГ. Но мощная медицинская и реабилитационная база профсоюзных санаториев и природные лечебные факторы часто омрачаются типичным "нашим" сервисом и общей атмосферой начала прошлого века. Словом, ремонт и повышение стандартов обслуживания пойдут санаториям только на пользу.

Хотя при имеющемся потенциале, Украина имеет все шансы занять одно из первых мест на арене мирового медицинского туризма, с каждым годом набирающего популярность. Конечно, для этого придется приложить немало усилий, а главное инвестиций.

"Мы определили три кита, на которых будет держаться стратегия развития: изменения в системе управления, оптимизация и автоматизация рабочих процессов, и маркетинговая стратегия. Начнем с реформы управления. В первую очередь, перед новым правлением будет стоять задача повысить эффективность работы. Следующее задание − переход на новые методы работы, автоматизация процессов, использование современного программного обеспечения для ведения деятельности предприятий. И еще один важный шаг – внедрение маркетинговой стратегии. Перед нами стоит задача повысить эффективность на 40 % уже за следующий год. Мы планируем вводить новые оздоровительные продукты в ряде здравниц, постепенно улучшать материально- техническое состояние санаториев и выходить на международный рынок санаторно-курортного отдыха. Учитывая количество санаториев и их природные целебные свойства, Украина имеет огромный потенциал занять одно из первых мест в мире как страна с развитой инфраструктурой санаторного оздоровления. Развиваясь, «Укрпрофздравница» этому будет способствовать", − поделился планами на будущий год Саенко.

Также, он заявил, что повысить прибыльность предприятий "Укрпрофздравницы" − не значит построить на месте санаториев дорогие прибыльные развлекательные и жилые комплексы. Задача продолжить существование профсоюзных санаториев, адаптировав их под новые реалии современности, оставив при этом доступными для каждого украинца.

Остается надеяться, что новое правление будет эффективным и первые результаты можно будет увидеть уже в следующем году, считает Саенко.

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