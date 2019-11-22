В Полтаве состоялся Форум социального партнерства в газодобывающей отрасли: итоги и основные месседжи мероприятия

Во вторник, 19 ноября в Полтаве состоялся "Форум социального партнерства: общины и газодобыча".

Об этом говорится на странице Форума в Facebook.

В мероприятии приняли участие народные депутаты, представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды, председатель Полтавской ОГА, председатель Госслужбы геологии и недр Украины, представители общественного сектора, местного самоуправления и негосударственных организаций, а также газодобывающие компании.

На форуме обсуждали стратегию Украины в газодобывающем секторе и роль полтавского региона в увеличении газодобычи в стране, важность продолжения реформ для достижения энергонезависимости, а также пользу сотрудничества общин и газодобытчиков.

Наталья Гребенюк, председатель Правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины, отметила, что достижение энергонезависимости является главной миссией для ведущих газодобывающих предприятий и они прилагают максимум усилий, чтобы воплотить это в реальность.

"Последние годы государство избрало стратегию, направленную на получение энергонезависимости, которая прежде всего связана с увеличением собственной газодобычи. О последовательности курса заявляют и президент Владимир Зеленский, и Кабинет министров Алексея Гончарука. Курс правительства на увеличение ВВП на 40% в 5-летней перспективе, на наш взгляд, связан с увеличением добычи украинского газа. Отрасль рассчитывает на эффективное сотрудничество с регионами: общинами, органами местного самоуправления, гражданским обществом. Чем эффективнее мы будем работать вместе, чем конструктивнейбудут решения, быстрее будем находить возможности, чтобы реализовать проекты для реализации стратегической государственной миссии", - отметила Гребенюк.

Во время дискуссии было отмечено, что газодобывающие компании способствуют развитию регионов присутствия, уплачивая ренту в местные бюджеты и реализуя программы социального партнерства. В качестве примера была приведена Ковалевский сельский совет Шишацкого района Полтавской области, на территории которой ведет деятельность компания ДТЭК Нефтегаз. Бюджет сельсовета благодаря сотрудничеству с газодобытчиками увеличился в разы, и община получила возможность реализовать проекты в сфере здравоохранения, образования и энергоэффективности, ремонтировать и строить новую социальную инфраструктуру. Как отметил Александр Шевелев, руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Нефтегаз, компания ведет постоянный диалог с общинами, помогает решать проблемы и обеспечивает развитие полтавского региона.

Отдельным вопросом мероприятия стал экологический аспект добычи природного газа. Во время дискуссии между парламентариями, представителями местной власти и общин, участники обсуждения подчеркнули, что пока добыча газа в регионе осуществляется с соблюдением экологических норм. Была положительно оценена практика безамбарного бурения скважин, соответствует лучшим международным экологическим стандартам. Как отметили эксперты ДТЭК Нефтегаз, за последние годы новые скважины компания пробурила исключительно безамбарным методом.

Подытоживая дискуссии во время Форума, организаторы отметили, что в Украине есть возможности для увеличения добычи газа и достижения энергетической независимости. Для этого крайне необходимо объединить усилия газодобывающих компаний, государственной власти и органов местного самоуправления, образования и науки и местных общин.

"Форум социального партнерства: общины и газодобыча" - платформа для диалога газодобывающей отрасли, власти и общин, на территории которых ведется газодобыча. Организаторами мероприятия выступили ОО "Новая энергия", Инициатива прозрачности добывающих отраслей в Украине - UAEITI, Международный фонд "Возрождение" при поддержке Минэнергетики и защиты окружающей среды, Ассоциации газодобывающих компаний Украины и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Напомним, что в Ассоциацию газодобывающих компаний Украины входят восемь крупнейших газодобывающих компаний. Вместе они добывают 92% газа в Украине, создают около 26 000 рабочих мест и обеспечивают 8% поступлений в бюджет государства.