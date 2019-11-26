RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

14:10
В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем: фото
14:07
Под Киевом мужчина забил до смерти "любовника" жены: детали ЧП и фото
13:59
Топ-чиновнику на Донбассе объявили подозрение за содействие боевикам ДНР: подробности
13:49
Елена Зеленская нашла полезное применение своему особенному платью
13:37
Не один человек: в НАБУ сделали важное уточнение по задержаниям чиновников Киевской таможни
13:35
Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: яркие фото
13:35
НАБУ задержало топ-чиновника Киевской таможни: первые подробности
13:22
Не может диктовать: Зеленский резко высказался о Коломойском, видео
13:20
Ложь и разжигание ненависти: известный комик выступил с серьезным обвинением против Facebook
13:15
Снега не будет, но: синоптик дал детальный прогноз на Новый год и Рождество в Украине
13:03
"Мисс Украина Вселенная" представит страну в США в необычном наряде с весом 28 кг: фото
12:55
ГБР взялось за нардепа, которая угрожала Зеленскому: что ей грозит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рейдеры действуют вместе с чиновниками: предприниматель рассказал об атаках на бизнес в Киевской области

вторник, 26 ноября 2019, 13:59
переглянути новину українською

В Обуховском районе Киевской области рейдеры за несколько лет совершили несколько атак на предприятие по перевалке речного песка.

Об этом рассказал директор ООО "Семфолт" Семен Коширенков, передает "Резонанс".

Так, по его словам, самая серьезная атака произошла, когда правоохранителям поступило заявление о якобы "незаконной добыче песка" его предприятием, после этого его работу заблокировали неизвестные.

"Самая острая атака на предприятие произошла в декабре 2016 года, когда в милицию поступило еще одно заявление - что мы якобы незаконно добываем песок, но "Семфлот" вообще не занимается добычей песка. 28 декабря 2016 года на площадку приехали неизвестные люди в белых накидках с эмблемой правозащитной организации "СТОП коррупции" и заблокировали выходы и выезды с территории предприятия. Впоследствии на предприятие прибыла тяжелая артиллерия, которую возглавляли прокурор Обуховского района Киево-Святошинской прокуратуры Дмитрий Житник, тогдашний председатель РГА Александр Туренко и, на тот момент, руководитель районной полиции Денис Ярославский. Наш погрузчик отправили на штрафплощадку. На следующий день, когда я проезжал возле штрафплощадки, я увидел, что от моего погрузчика осталась лишь груда металлолома - он сгорел в результате поджога, что подтвердила соответствующая экспертиза", - рассказал Коширенков.

Коширенков также указал на другие противоправные действия со стороны правоохранительных органов и местной власти, уже в нынешнем году.

"17 октября этого года наше предприятие пережило очередной "наезд". На территорию предприятия прибыли сотрудники местной полиции и провели обыск, в результате которого изъяли с площадки разгрузочные краны, баржи и песок. Через несколько дней секретарю Украинского городского совета было направлено письмо от ассоциации "предприятия-недропользователи "Нерудные недра Украины" (учредителями данного предприятия является ОАО "Киевский речной порт", который фактически контролирует Юрий Бродский), в котором они просят провести проверку моего предприятия. Уже через три дня исполняющая обязанности председателя Украинского городского совета Татьяна Кучер "помогла" организации внеплановой проверки со стороны архитектурно-строительного отдела городского совета", - добавил предприниматель.

Семен Коширенков возмутился из-за поведения местных чиновников в условиях смены высшего руководства государства.

"Ситуация выглядит так, будто власть отрабатывает заказ от третьих лиц, которые пытаются удовлетворить собственные бизнес-интересы в достаточно специфический способ, который не соответствует принципам законности. Президент Владимир Зеленский много говорит о привлечении инвестиций и поддержке бизнеса, но о каких инвестициях можно говорить, когда абсолютное большинство так называемых "чиновников" продолжает жить по-старому? ", - сказал Коширенков.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: