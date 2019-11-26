Рейдеры действуют вместе с чиновниками: предприниматель рассказал об атаках на бизнес в Киевской области

В Обуховском районе Киевской области рейдеры за несколько лет совершили несколько атак на предприятие по перевалке речного песка.

Об этом рассказал директор ООО "Семфолт" Семен Коширенков, передает "Резонанс".

Так, по его словам, самая серьезная атака произошла, когда правоохранителям поступило заявление о якобы "незаконной добыче песка" его предприятием, после этого его работу заблокировали неизвестные.

"Самая острая атака на предприятие произошла в декабре 2016 года, когда в милицию поступило еще одно заявление - что мы якобы незаконно добываем песок, но "Семфлот" вообще не занимается добычей песка. 28 декабря 2016 года на площадку приехали неизвестные люди в белых накидках с эмблемой правозащитной организации "СТОП коррупции" и заблокировали выходы и выезды с территории предприятия. Впоследствии на предприятие прибыла тяжелая артиллерия, которую возглавляли прокурор Обуховского района Киево-Святошинской прокуратуры Дмитрий Житник, тогдашний председатель РГА Александр Туренко и, на тот момент, руководитель районной полиции Денис Ярославский. Наш погрузчик отправили на штрафплощадку. На следующий день, когда я проезжал возле штрафплощадки, я увидел, что от моего погрузчика осталась лишь груда металлолома - он сгорел в результате поджога, что подтвердила соответствующая экспертиза", - рассказал Коширенков.

Коширенков также указал на другие противоправные действия со стороны правоохранительных органов и местной власти, уже в нынешнем году.

"17 октября этого года наше предприятие пережило очередной "наезд". На территорию предприятия прибыли сотрудники местной полиции и провели обыск, в результате которого изъяли с площадки разгрузочные краны, баржи и песок. Через несколько дней секретарю Украинского городского совета было направлено письмо от ассоциации "предприятия-недропользователи "Нерудные недра Украины" (учредителями данного предприятия является ОАО "Киевский речной порт", который фактически контролирует Юрий Бродский), в котором они просят провести проверку моего предприятия. Уже через три дня исполняющая обязанности председателя Украинского городского совета Татьяна Кучер "помогла" организации внеплановой проверки со стороны архитектурно-строительного отдела городского совета", - добавил предприниматель.

Семен Коширенков возмутился из-за поведения местных чиновников в условиях смены высшего руководства государства.

"Ситуация выглядит так, будто власть отрабатывает заказ от третьих лиц, которые пытаются удовлетворить собственные бизнес-интересы в достаточно специфический способ, который не соответствует принципам законности. Президент Владимир Зеленский много говорит о привлечении инвестиций и поддержке бизнеса, но о каких инвестициях можно говорить, когда абсолютное большинство так называемых "чиновников" продолжает жить по-старому? ", - сказал Коширенков.