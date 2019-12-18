Нарушения растут ежегодно: эксперт оценила риск легализации игорного бизнеса в Украине на примере стран Европы

Процесс легализации игорного бизнеса в Украине связан с рядом рисков, поскольку даже в европейских странах, где такой вид деятельности полностью легален, ежегодно наблюдается рост нарушений и даже уголовных преступлений в отрасли.

Об этом заявила в комментарии корреспонденту "Апострофа" руководитель юридического отдела Law&Trust International Татьяна Клименко во время Kyiv iGaming Affiliate Conference, ключевой темой которой, по словам организаторов, станет легализация игорного бизнеса в Украине, а также применение международного опыта по его регулированию.

Она рассказала о проблемах с нарушениями в сфере, с которыми сталкиваются иностранные государства, где игорный бизнес уже легализован.

"Самой главной проблемой в игорном бизнесе является отмывание денег на финансировании терроризма. В Великобритании и на Мальте зафиксировано огромное количество таких нарушений, и они увеличились в два раза. Усиливается регуляция, все идет к тому, чтобы сделать единым законодательство в сфере игорного рынка. Сейчас налагаются штрафы в зависимости от нарушений до 1,5 млн фунтов и лишения свободы на 5-7 лет. Контроль ужесточается, на практике нарушения только растут", - заметила она.

Татьяна Клименко также пояснила, какие факторы необходимо реализовать, чтобы в Украине произошла корректная легализация игорного бизнеса. По ее словам, в данный момент правительству следует запустить легализацию в пробном режиме на год.

"Построение контроля – один из самых важных моментов для Украины. В законопроекте 2285 предусмотрено создание системы онлайн-мониторинга, для Украины это хорошая возможность европейскую систему внедрить. Де-факто 15 лет игорный бизнес в стране присутствовал и доходы шли мимо бюджета. Если мы начнем с малого и хорошо поставим контроль, и он будет успешным, то потом это можно развивать. Это как минимум год или даже несколько лет. Все инициативы должны быть сложены воедино, чтобы запустить процесс", - добавила эксперт.