Скандал с лоббированием аренды в Борисполе: в Mcdonald’s сделали заявление

Представители компании Mcdonald’s посещали 4 декабря аэропорт Борисполь, чтобы проверить, соответствует ли торговое помещение в терминале D техническим требованиям для открытия ресторана.

Об этом говорится в ответе Светланы Пушкарь, которая по ее словам, представляет пресс-офис компании, на статью "Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?" издания "Апостроф".

Согласно ее заявлению, проверку компания проводит перед тем, как участвовать в конкурсе на аренду помещения.

"Компания Mcdonald’s не имеет отношения к заявлениям должностных лиц и представителей государственных органов. Перед тем, как принять решение о том, открывать заведения Mcdonald’s в том или ином помещении, мы проводим подробную техническую проверку, чтобы понимать, соответствует ли помещение стандартам качества и безопасности Mcdonald’s. Если помещение технически удовлетворяет все требования для строительства, мы принимаем решение об участии в конкурсе. 4 декабря 2019 состоялась встреча представителей компании с руководством Международного аэропорта "Борисполь" с целью выяснить, соответствуют ли имеющиеся помещения в терминале D вышеупомянутым специфическим техническим требованиям наших заведений", - заявила она.

Также, Светлана Пушкарь утверждает, что на встрече не было представителей Американской торговой палаты.

"На встрече присутствовали только представители компании Mcdonald’s, представителей Американской торговой палаты не было. Мы предварительно заинтересованы принять участие в открытом и прозрачном конкурсе на аренду помещения для открытия заведения в случае объявления конкурса", - добавила представитель компании.

Следует отметить, что встреча представителей Mcdonald’s по рассмотрению технических аспектов возможности участия в конкурсе состоялась 4 декабря, в то же время информация о проведении нового конкурса и перечне потенциальных объектов аренды в Борисполе появилась лишь 10 декабря, а 18 декабря в газете "Ведомости приватизации" было опубликовано первое объявление о намерении передать некоторые из помещений в аренду.

Таким образом, остается неизвестным, откуда Mcdonald’s узнал о проведении конкурса до официального его объявления и формирования перечня потенциальных объектов. Кроме того, существует нормативная процедура подачи заявки в случае желания арендовать площадь для ведения коммерческой деятельности, согласно которой ФГИ получает заявку от потенциальных арендаторов, и подает их к рассмотрению в Мининфраструктуры, после утверждения которым ФГИ начинает официальную процедуру конкурса. Никаких подтверждений о подаче заявки на аренду площади от Mcdonald’s, по информации журналистов, не поступало.