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Предоставят "инвестиционную няню": Гончарук ответил на вопрос Ярославского о поддержке украинских инвесторов

четверг, 23 января 2020, 14:19
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В Украине заметны существенные изменения, что позволяет реализовывать большие инфраструктурные проекты.

Об этом во время завтрака в Украинском доме в Давосе заявил владелец и президент группы DCH, известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

"В Украине на 100% изменилась ситуация. Буду говорить о конкретных вещах: много лет мы пытались начать строительство аэропорта в городе Днепр (хотим, конечно, и в Донецке), а в этом году мы начинаем строительство этого важного инфраструктурного объекта, надеюсь, что это только начало", — сказал бизнесмен.

Он добавил, что планирует инвестировать в развитие украинской инфраструктуры, и назвал Давос-2020 самым продуктивным для Украины. Александр Ярославский задал вопрос премьер-министру Гончаруку.

"Я здесь слышал, что "очень нежно" вы будете относиться к иностранным инвесторам — у них будут "няни". Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли "няни" для местных инвесторов, будет ли к ним такое же "нежное" отношение, как к иностранным инвесторам?", - спросил бизнесмен.

Премьер в ответ заявил, что каждый инвестор получит в правительстве "персонального менеджера" — "investment nanny" ("инвестиционная няня" — "Апостроф"), а правительство готово принимать сигналы от инвесторов о трудностях или противодействии чиновников на местах, но в будущем намерено создать четкую систему и прозрачные процедуры, которые позволят Украине отказаться от практики "ручного вмешательства" в решение вопросов инвесторов.

"Для тех, кто уже инвестирует в Украину, отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотели бы привлечь. Конечно, этот "investment nanny" — такой маркетинг, чтобы привлечь внимание", — сказал Гончарук, отвечая на вопрос Ярославского, группа DCH которого за многие годы инвестировала в развитие только Харьковского региона свыше $1 млрд.

"Суть подхода всем хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, в нашу страну, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах… Чтобы не терять время, мы просим вас", — сказал Гончарук, обращаясь к залу в ответ на вопрос Ярославского, — если вы готовы инвестировать, развивать страну, пожалуйста: у вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать, заботиться о ваших инвестициях. Наша задача — не в ручном режиме решать ваши проблемы, а максимально быстро получать сигнал, где система дает сбои. Это подход, который мы избрали и реализуем".

Как сообщают СМИ, в Давосе Ярославский принял участие в заседании Национального инвестиционного совета Украины. А также подтвердил журналистам, что покупает у Виктора Пинчука банк "Кредит-Днепр" и рассказал о ходе реализации своих проектов "Экополис-ХТЗ" в Харькове и строительство нового аэропорта в Днепре.

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